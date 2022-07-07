Вчера вместо обычных посетителей на детской площадке многоквартирного дома в Нымме можно было наблюдать веселого зайца.
ВИДЕО ⟩ Смотри, как весело резвился заяц на таллиннской детской площадке
Смотри, как весело резвился заяц на таллиннской детской площадке
«Раньше я довольно часто видел зайцев под своими окнами, но сейчас был перерыв примерно в 5-6 месяцев», — рассказал Postimees автор видео.
В ролике видно, как заяц резвится в песочнице, делает мощные прыжки, а потом садится на вершину небольшой песчаной горки.
Смотрите, как это было:
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