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ВИДЕО ⟩ Смотри, как весело резвился заяц на таллиннской детской площадке

Limon.ee
Смотри, как весело резвился заяц на таллиннской детской площадке
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Заяц на детской площадке в Нымме.
Заяц на детской площадке в Нымме. Фото: Erakogu

Вчера вместо обычных посетителей на детской площадке многоквартирного дома в Нымме можно было наблюдать веселого зайца.

«Раньше я довольно часто видел зайцев под своими окнами, но сейчас был перерыв примерно в 5-6 месяцев», — рассказал Postimees автор видео.

В ролике видно, как заяц резвится в песочнице, делает мощные прыжки, а потом садится на вершину небольшой песчаной горки.

Смотрите, как это было:

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