ВИДЕО ⟩ Смотри, как весело резвился заяц на таллиннской детской площадке

«Раньше я довольно часто видел зайцев под своими окнами, но сейчас был перерыв примерно в 5-6 месяцев», — рассказал Postimees автор видео.

В ролике видно, как заяц резвится в песочнице, делает мощные прыжки, а потом садится на вершину небольшой песчаной горки.