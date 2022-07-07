В Финляндии в горячей от жары машине умер подросток младше 15 лет

Полиция не сообщила ни место происшествия, ни возраст ребенка, но по данным газеты Karjalainen, это был ребенок школьного возраста.

Симо Хямяляйнен, следователь, расследующий это дело, не подтвердил сообщения СМИ. Полиция лишь подтвердила, что ребенок не был дошкольного возраста и не имел инвалидности по передвижению. «Мы имеем дело с ребенком в том возрасте, когда он может справиться сам», - сказал Хямяляйнен.

В заявлении полиции говорится, что к моменту прибытия полиции машина была уже очень горячей, а ребенок был найден без признаков жизни. Немедленно начали оказывать первую помощь, но, к сожалению, ребенок не выжил.

«Это был обычный вызов, в ходе которого, к сожалению, произошла трагедия. У нас сложилось впечатление, что ребенок находился в машине несколько часов», - добавил Хямяляйнен.

Полиция расследует дело, чтобы установить причину смерти. Оснований предпологать, что это было преступление пока нет. Хямяляйнен не стал комментировать, были ли ключи в замке зажигания автомобиля или были ли заперты двери автомобиля.

Полиция заявила, что не будет раскрывать подробности этого дела. Цель - защитить частную жизнь умершего ребенка и его семьи.

Хямяляйнен описывает этот инцидент как трагический и очень необычный. «Я работаю в полиции уже 20 лет и никогда раньше не расследовал ничего подобного, и я не помню, чтобы слышал об этом», - рассказал следователь.

По данным финской полиции, в жаркую летнюю погоду они предупреждают людей не оставлять никого в машине, где температура может стать очень высокой. В припаркованном автомобиле температура может быстро подняться до опасного для жизни уровня, превышающего температуру воздуха на улице.