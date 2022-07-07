Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск стал в прошлом году отцом близнецов. Но общественности это стало известно только сейчас, дети родились тайно. Об этом пишет издание Business Insider.
Количество детей Илона Маска возросло до девяти
Количество детей Илона Маска возросло до девяти
Подтвердили отцовство Маска судебные документы. Согласно им мать близнецов − директор по операциям и спецпроектам принадлежащей Маску компании Neuralink Шивон Зилис.
Дети родились в ноябре 2021 года. Сейчас им уже шесть месяцев. Общее число детей Илона Маска – девять.