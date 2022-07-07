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Количество детей Илона Маска возросло до девяти

Limon.ee
Количество детей Илона Маска возросло до девяти
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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: Shutterstock

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск стал в прошлом году отцом близнецов. Но общественности это стало известно только сейчас, дети родились тайно. Об этом пишет издание Business Insider.

Подтвердили отцовство Маска судебные документы. Согласно им мать близнецов − директор по операциям и спецпроектам принадлежащей Маску компании Neuralink Шивон Зилис.

Дети родились в ноябре 2021 года. Сейчас им уже шесть месяцев. Общее число детей Илона Маска – девять.

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