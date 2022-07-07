Пышная грудь и ноги от ушей: 60-летняя светская львица всея Эстонии Ану Саагим снялась в одном купальнике и взорвала Сеть

В этом году Ану исполнилось 60 лет. Посмотрите на этот снимок, который Саагим разместила в своем Инстаграме. Разве дашь ей столько лет? Понятно, что без фотошопа не обошлось. Но ножки у Ану длинные, стройные, фигура поджарая, без единой жиринки, а на губах только красная помада. Так держать, Ану!