Зачем мудрая хозяйка бросает спички в воду, где варятся яйца

У каждого хоть раз приключилось такое, что в процессе варки яйцо трескалось или было треснувшим еще до этого, и часть белка вытекала наружу. Но только самые умудренные опытом хозяюшки знают, что с проблемой подтекания белка отлично справляются обыкновенные спички. Всё, что тебе нужно, это бросить 3–5 штук в кастрюльку с яйцами. На первый взгляд идея может показаться полоумной. Но результат не заставит себя долго ждать. Вскоре ты и без объяснения этого метода будешь пользоваться им из раза в раз.