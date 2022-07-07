Порой не все лайфхаки можно объяснить с научной точки зрения. Но менее действенными они от этого не становятся. Сегодня мы расскажем об одном из таких приемчиков. Но для начала попробуйте сами ответить на вопрос, зачем спички при варке яиц. Ответили? Тогда читайте ответ!
Зачем мудрая хозяйка бросает спички в воду, где варятся яйца
Объяснить всё на уровне физики или химии пока никому не удалось. Вот только способ и без этого работает как швейцарские часы, пишет vaznoznat.ru.
У каждого хоть раз приключилось такое, что в процессе варки яйцо трескалось или было треснувшим еще до этого, и часть белка вытекала наружу. Но только самые умудренные опытом хозяюшки знают, что с проблемой подтекания белка отлично справляются обыкновенные спички. Всё, что тебе нужно, это бросить 3–5 штук в кастрюльку с яйцами. На первый взгляд идея может показаться полоумной. Но результат не заставит себя долго ждать. Вскоре ты и без объяснения этого метода будешь пользоваться им из раза в раз.
И хотя закономерность происходящего в кастрюле со спичками и яйцами нам неизвестна, на практике проверено, что и обычные зубочистки справляются с задачей на ура. Но если ты решишь остановиться на спичках, лучше использовать сожженные, чтобы с яйцами не варилась сера, предназначенная для розжига.