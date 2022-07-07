Дочь Александра Серова не готова принять его молодую пассию: «Я сразу ее загрызу»

Недавно певец появлялся на публике в сопровождении солистки Большого театра, которая младше его на 26 лет. Мишель Серова не отрицает, что Ксения Дежнева может быть его избранницей. «Александр любит молоденьких, красивых девочек. Безусловно, новые таланты всегда на каких-то пьедесталах. Возможно, это его новая любовница. Не отрицаю», — говорит она.

По словам дочери звезды, у всех фавориток папы определенно есть меркантильные цели. «Ну он хочет, конечно же, чтобы женщина была молодая и красивая. Я не уверена, что такая будет искренней, без какого-то подтекста, да, меркантильного, скажем так», — беспокоится наследница 70-летнего артиста.

Однако Мишель заверила, если она почувствует, что очередная девушка использует отца, то ей придется худо. «Мне кажется, что я сразу ее загрызу... Ну как, это ж мой папа, я его в обиду не дам», — заявила Серова.

Вот только сам певец заверяет, что больше никогда не пойдет под венец. «Я не наблюдала никакой женщины в нашем доме. Он говорил, что женился один раз. И пусть он будет единственным…» — вспоминает Серова.