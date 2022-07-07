Фото голых экс-звезд шоу Comedy Woman, завернутых в лаваш, вызвало скандал
На постере артисты запечатлены в обнаженном виде, завернутыми в лаваш. В результате на организаторов и участников проекта посыпались обвинения в неуважении к ценностям Армении и, в частности, к лавашу. Артистам напомнили, что лаваш попал в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО.
Вице-президент Союза армян России Левона Муканяна заявил, что организаторы выступления, прежде всего, оскорбили сами себя и показали свое бескультурье.
«Везде к хлебу относятся, как к символу тяжелого труда человека… Есть юмор, есть сатира, а есть треш, такой, как в этих программах – накуренные люди смеются и не понимают над чем смеются», – сказал он «Абзацу».
Муканян объяснил такую выходку низким уровнем интеллекта авторов проекта.
«Если бы у этой компании, которая обернулась в лаваш, было бы мозгов чуть больше, чем у амёбы, они бы этого не сделали», – уверен он.