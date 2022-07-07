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Фото голых экс-звезд шоу Comedy Woman, завернутых в лаваш, вызвало скандал

Limon.ee
Фото голых экс-звезд шоу Comedy Woman, завернутых в лаваш, вызвало скандал
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Лаваш. Иллюстративное фото
Лаваш. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Критике подверглась афиша шоу «Залечь на дно в Ереване», пишет Topnews.

Бывшие звезды Comedy Woman оказались в эпицентре скандала. Негодование общественности вызвала афиша театрализованного шоу «Залечь на дно в Ереване», в котором участвуют Екатерина Варнава, Наталья Еприкян, Александр Гудков и Евгений Бороденко.

На постере артисты запечатлены в обнаженном виде, завернутыми в лаваш. В результате на организаторов и участников проекта посыпались обвинения в неуважении к ценностям Армении и, в частности, к лавашу. Артистам напомнили, что лаваш попал в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО.

Вице-президент Союза армян России Левона Муканяна заявил, что организаторы выступления, прежде всего, оскорбили сами себя и показали свое бескультурье.

«Везде к хлебу относятся, как к символу тяжелого труда человека… Есть юмор, есть сатира, а есть треш, такой, как в этих программах – накуренные люди смеются и не понимают над чем смеются», – сказал он «Абзацу».

Муканян объяснил такую выходку низким уровнем интеллекта авторов проекта.

«Если бы у этой компании, которая обернулась в лаваш, было бы мозгов чуть больше, чем у амёбы, они бы этого не сделали», – уверен он.

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