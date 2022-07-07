СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Видео, где эстонские журналисты едят насекомых, завирусилось в Сети

А больше всего шансов заполнить наши тарелки у мучных червей и сверчков. Важно, чтобы сверчки не пели у нас в желудках, а черви не ползали. Это шутка, потому что все эти насекомые высушиваются и не оживут, попав к нам в пищевод.

Высушенные личинки червей, то есть опарыши - очень полезная и богатая протеином еда Фото: Лиана Турпакова

Кажется, что большинству людей есть насекомых мешают убеждения и отвращение ко всякого рода мухам, тараканам, личинкам и так далее. Но если они продаются как продукт питания, то почему бы не попробовать?

На что похоже? Фото: Лиана Турпакова

Как знать, может, осенью нам предстоит охотится за домашними тараканами не для того, чтобы их прихлопнуть тапком, а для того, чтобы пожарить на сковородке?

Вы удивитесь, но

насекомые состоят из белка в среднем на 70%. В сверчках содержание незаменимых аминокислот (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин) выше или сопоставимо с говядиной, яйцами, соей и бобовыми, пишет plus-one.ru.

Смелые журналисты портала Elu24 купили в магазине umami.ee для веганов три вида насекомых, упакованных в коробочки, по 6 евро за упаковку.

Еда нашего недалекого будущего Фото: Лиана Турпакова