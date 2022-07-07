Певица и телеведущая Ольга Бузова у себя в аккаунте в Instagram раскрыла сумму, которую тратит на рестораны. Он призналась, что в среднем оставляет в заведениях до 150 000 рублей (2500 евро) в месяц. При этом, по её словам, во многих ресторанах звезде либо делают «комплименты» от заведения и не приносят счёт, либо делают большую скидку, пишет "Рамблер".
Ольга Бузова раскрыла, сколько тратит в месяц на рестораны
Ольга Бузова раскрыла, сколько тратит в месяц на рестораны
«Я думаю, около 100 000–150 000 рублей в месяц (около 2500 евро). Когда постоянные съёмки, могу вообще не тратить на рестораны»
При этом артистка обратила внимание, что ей нравятся осознанные походы в общепит и вкусные ужины с мамой.
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