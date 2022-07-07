Ольга Бузова раскрыла, сколько тратит в месяц на рестораны

Певица и телеведущая Ольга Бузова у себя в аккаунте в Instagram раскрыла сумму, которую тратит на рестораны. Он призналась, что в среднем оставляет в заведениях до 150 000 рублей (2500 евро) в месяц. При этом, по её словам, во многих ресторанах звезде либо делают «комплименты» от заведения и не приносят счёт, либо делают большую скидку, пишет "Рамблер".