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Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни

Limon.ee
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
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Брэд Питт
Брэд Питт Фото: YARA NARDI

Американский актер Брэд Питт рассказал, что страдает неизлечимой болезнью, которая лишает его возможности распознавать лица людей. Об этом сообщает DailyMail. 

58-летняя голливудская звезда уверен, что страдает прозопагнозией, при которой утрачивается способность узнавать лица, но при этом сохраняется способность распознавать предметы. Артист добавил, что ему тяжело узнавать знакомых и друзей на вечеринках и других мероприятиях, а потому он опасается, что его близкие посчитают его эгоистичным, высокомерным или отстраненным.

«Никто мне не верит», — заявил Питт. 

Актер впервые заговорил о своей болезни в 2013 году. Тогда звезда отметил, что многие его коллеги считают, что он не уважает окружающих и это его расстраивает. Официально врачи до сих пор не поставили знаменитости этот диагноз.

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