Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни

58-летняя голливудская звезда уверен, что страдает прозопагнозией, при которой утрачивается способность узнавать лица, но при этом сохраняется способность распознавать предметы. Артист добавил, что ему тяжело узнавать знакомых и друзей на вечеринках и других мероприятиях, а потому он опасается, что его близкие посчитают его эгоистичным, высокомерным или отстраненным.