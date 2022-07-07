Драники, VIP зал и премиальные авто: СМИ опубликовали гастрольные требования Собчак

Более того, в комнате телеведущей непременно должен находиться сложенный массажный стол. Собчак требует плотные шторы темных тонов в спальне и хотя бы по одному окну в каждой комнате. Передвигаться по городу телеведущая предпочитает на премиальных иномарках, выпущенных максимум три года назад. Если речь идет о перелете, то Собчак готова сесть исключительно в бизнес-класс авиалинии «Аэрофлот» с VIP-залом.