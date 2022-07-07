Журналистка Ксения Собчак в условиях своего райдера требует проживание в номере люкс лучшего отеля города, при этом температура в комнате не должна превышать 20 градусов тепла, сообщает "Рамблер".
Драники, VIP зал и премиальные авто: СМИ опубликовали гастрольные требования Собчак
Драники, VIP зал и премиальные авто: СМИ опубликовали гастрольные требования Собчак
Более того, в комнате телеведущей непременно должен находиться сложенный массажный стол. Собчак требует плотные шторы темных тонов в спальне и хотя бы по одному окну в каждой комнате. Передвигаться по городу телеведущая предпочитает на премиальных иномарках, выпущенных максимум три года назад. Если речь идет о перелете, то Собчак готова сесть исключительно в бизнес-класс авиалинии «Аэрофлот» с VIP-залом.
Из питания журналистка предпочитает зефир в шоколаде со вкусом «Пломбир», различные фрукты, орехи и мед. При этом если мероприятие проходит не в Москве, то Собчак требует от организаторов предоставить ей овощной салат, куриный бульон, гречку с грибами, куриные котлеты, драники со сметаной и еще несколько блюд.
Ключевые слова