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Впервые на озере Маарду состоится масштабная пляжная вечеринка Maardu Open Air

Limon.ee
Впервые на озере Маарду состоится масштабная пляжная вечеринка Maardu Open Air
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Вечеринка. Фото иллюстративное.
Вечеринка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

9 июля 2022 года впервые на озере Маарду состоится масштабная пляжная вечеринка Maardu Open Air, где всех посетителей ждет совершенно новый формат вечеринок.

Долгожданное мероприятие гарантирует море эмоции на любой вкус, так как представлена будет интерактивная сцена; как новые, так и старые музыкальные хиты; а также насыщенная развлекательная программа.

Музыкальную атмосферу приедут специально для вас создавать два диджея - DJ Alex Shes и DJ Oleg X Ra. Также на вечеринке можно будет прикупить себе или друзьям что-то вкусненькое и интересное, так как по периметру вас будут ожидать торговые точки с множеством различных товаров.

Визитной карточкой вечеринки станет пенное шоу. Вход бесплатный для всех. Нет ни одной причины оставаться дома, давайте откроем сезон пляжных вечеринок вместе! Начало в 18.00.

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