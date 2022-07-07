Впервые на озере Маарду состоится масштабная пляжная вечеринка Maardu Open Air

Долгожданное мероприятие гарантирует море эмоции на любой вкус, так как представлена будет интерактивная сцена; как новые, так и старые музыкальные хиты; а также насыщенная развлекательная программа.

Музыкальную атмосферу приедут специально для вас создавать два диджея - DJ Alex Shes и DJ Oleg X Ra. Также на вечеринке можно будет прикупить себе или друзьям что-то вкусненькое и интересное, так как по периметру вас будут ожидать торговые точки с множеством различных товаров.