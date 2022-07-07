Зеркальная дата 07.07: что нужно делать для привлечения удачи

Зеркальные даты 2022 года не обходятся без одного из самых энергетически мощных дней года – 7 июля. Сила числа семь, по мнению специалистов в области эзотерики способна привлечь в жизнь как и счастье, так и беды, если не придерживаться определенных запретов.

В нумерологии число семь символизирует мудрость, жизненный опыт и интеллект. Люди "семерки", как правило, обладают независимостью и необыкновенной силой духа. Незаурядные качества выделяют их из толпы. Сила этого числа умножается вдвое в зеркальную дату 7 июля – седьмого месяца года.

В этот день в народе отмечают праздник Ивана Купала, который связан с множеством поверий и запретов. Что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь на себя несчастья, читайте в материале: Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник.

Зеркальная дата 7 июля – что можно делать