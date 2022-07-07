Гороскоп на 7 июля: Девам – везение, Весам – важные новости, Стрельцам – удачные совпадения

Лев

Ваш позитивный настрой и чувство юмора смогут выручить даже в самых непростых ситуациях. День будет весьма напряженным, однако вы сможете преодолеть трудности. Ваши успехи и достижения в центре внимания и это может привлечь в жизнь новых людей, которые станут друзьями. Не исключено, что вам удастся заручиться поддержкой влиятельных людей, они поддержат ваши идеи. События этого дня будут иметь для вас важные последствия.

Дева

Удачный день для Дев. Удача будет ходить за вами по пятам. Вы можете рассчитывать на везение в делах. Вы с легкостью добиваетесь желаемого, не прикладывая особых усилий. Старые знакомые напомнят о себе интересными предложениями, которые стоит обдумать. Благоприятный день для того, чтобы восстановить утраченные связи и помириться с дорогими людьми. Крупные покупки лучше отложить, но побаловать себя приятными мелочами можно.

Весы

В этот день достижения Весов будут прямо зависеть от приложенных усилий, поэтому нужно вставать с дивана и действовать активно. Проявите терпение, если дело идет о финансовых вопросах, спешка в этом вопросе ни к чему, а вот рассудительность поможет не наделать ошибок. Появится возможность получить важную информацию, которую вы сможете обернуть себе на пользу. Во второй половине дня вас порадуют неожиданные визиты.

Скорпион