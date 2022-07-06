Ученые: белое вино в прозрачной бутылке быстрее теряет аромат

Вино, продукт особый, способный развиваться, эволюционировать в бутылке, улучшаясь, приобретая дополнительные ароматические и вкусовые качества, но это только в том случае, если условия выдержки вина тщательно контролируются. Если же вино длительно хранится на полке магазина, оно может утратить значительное часть органолептических свойств по той простой причине, что никаких особых условий для хранения вина на полке супермаркета нет.

Чаще всего потерям ароматов подвержены вина, разливаемые в бутылки из бесцветного стекла. Действительно, цвет вина в бесцветной таре — ярче, интереснее и привлекательнее для покупателя, но такая бутылка пропускает свет, а значит и ультрафиолет, который способен приводить к значительным изменениям вкусовых и ароматических характеристик. Это связано с фотохимическими превращениями, которые претерпевают летучие компоненты вина, отвечающие за его аромат.

С целью изучения вопроса, как хранение вина в прозрачных бутылках влияет на концентрацию летучих веществ, ученые из Университета Тренто, смоделировали в лаборатории условия обычного супермаркета и с помощью хроматографии и масс-спектрометрии изучили, как меняется концентрация летучих ароматических веществ в белых винах разных сортов, разлитых в бутылки бесцветного стекла.

После обработки данных (было исследовано 512 образцов вина) ученые выяснили, что уже через 14 дней образцы вин в бесцветных бутылках начинают сильно отличаться от образцов, хранившихся в темноте или в темных бутылках. Дальнейшие тесты показали, что хранившиеся на свету в бесцветных бутылках вина (не зависимо от сорта винограда), за 90 дней сильно поменяли свой состав. В вине уменьшилось количество изопреноидов – летучих веществ, придающие вину аромат печеных яблок, айвы или цветов. А за 90 дней «стояния на полке» число ароматических веществ снизилось на 95% (!). Концентрации соединений из группы терпенов и их эфирных аналогов, участвующих в создании цветочных и бальзамических аромата и обогащающих букет вина нотами цитруса, апельсина, розы, лилии, лаванды, личи, эвкалипта, также значительно снизилось.

Данные, полученные в ходе эксперимента, позволили сделать однозначный вывод: хранение вина в бутылке белого стекла довольно быстро лишает его значительной части ароматической гаммы. Ученые утверждают, что максимальное безвредное для вина количество ультрафиолета соответствует UV-индексу в 20-30 единиц, при том, что вино в бесцветной бутылке получает около одной единицы в день.