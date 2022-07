Ученые: белое вино в прозрачной бутылке быстрее теряет аромат

Всем известен тот факт, что вино в бутылке белого стекла может утратить аромат, в то время как вино в темных бутылках хранится лучше. Но итальянские ученые взялись всерьез проанализировать и документально подтвердить, как длительное хранение на полке магазина белого вина в прозрачных бутылках влияет на вино и насколько велики потери ароматов. Результаты их работы опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Vino.ru.