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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Какой сюрприз!» Известного эстонского политика изобразили на украинской почтовой марке

Анналийза Кёсс Limon.ee
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«Какой сюрприз!» Известного эстонского политика изобразили на украинской почтовой марке
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Hanno Pevkur visiidil Ukrainas juunis 2022.
Hanno Pevkur visiidil Ukrainas juunis 2022. Фото: ZUMA Press, Inc. / Scanpix

Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур поделился с подписчиками в социальных сетях, что теперь его изображение можно найти на украинской почтовой марке, пишет Elu24.

«Сюрприз от наших украинских друзей - персонализированные почтовые марки. Дуже дякую друзі! (Большое спасибо, друзья - ред.)», - пишет в социальных сетях вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур, прикрепив фотографию, на которой он позирует на украинской почтовой марке.

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