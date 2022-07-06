Неожиданно проведшая ночь в Париже Марина Кальюранд: хаос распространился и на поезда

5 июля Марина Кальюранд написала в социальных сетях, что ее поезд в Страсбург был отменен. «Это у меня впервые: поезд Париж - Страсбург был отменен. В качестве компенсации они предложили обед, ночь в гостинице и утренний поезд до Страсбурга. Альтернативы нет. Транспортный хаос в Европе распространился и на поезда», - написала Кальюранд на своей странице в Facebook.