Депутат Европарламента Марина Кальюранд была вынуждена во вторник ехать поездом из Парижа в Страсбург. Поезд, который уже несколько раз откладывался, в итоге был отменен, а нескольким сотням пассажиров была предложена компенсация. Кальюранд рассказала, что проблемы с транспортом в Европе усугубились в последние месяцы, пишет Elu24.
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Неожиданно проведшая ночь в Париже Марина Кальюранд: хаос распространился и на поезда
Неожиданно проведшая ночь в Париже Марина Кальюранд: хаос распространился и на поезда
5 июля Марина Кальюранд написала в социальных сетях, что ее поезд в Страсбург был отменен. «Это у меня впервые: поезд Париж - Страсбург был отменен. В качестве компенсации они предложили обед, ночь в гостинице и утренний поезд до Страсбурга. Альтернативы нет. Транспортный хаос в Европе распространился и на поезда», - написала Кальюранд на своей странице в Facebook.