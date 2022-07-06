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Неожиданно проведшая ночь в Париже Марина Кальюранд: хаос распространился и на поезда

Геттер Трумси Limon.ee
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Неожиданно проведшая ночь в Париже Марина Кальюранд: хаос распространился и на поезда
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Марина Кальюранд
Марина Кальюранд Фото: Tairo Lutter

Депутат Европарламента Марина Кальюранд была вынуждена во вторник ехать поездом из Парижа в Страсбург. Поезд, который уже несколько раз откладывался, в итоге был отменен, а нескольким сотням пассажиров была предложена компенсация. Кальюранд рассказала, что проблемы с транспортом в Европе усугубились в последние месяцы, пишет Elu24.

5 июля Марина Кальюранд написала в социальных сетях, что ее поезд в Страсбург был отменен. «Это у меня впервые: поезд Париж - Страсбург был отменен. В качестве компенсации они предложили обед, ночь в гостинице и утренний поезд до Страсбурга. Альтернативы нет. Транспортный хаос в Европе распространился и на поезда», - написала Кальюранд на своей странице в Facebook.

Политик призналась, что уже несколько лет пользуется поездами для поездок в Страсбург. «Я пользуюсь поездами, когда мне нужно ехать на пленарные заседания Европейского парламента в Страсбурге. Я делаю это с лета-осени 2019 года».

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