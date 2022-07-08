ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонская девушка-пилот – о своем первом полете и стереотипах в авиации: как променяла карьеру юриста на небо

- Я получила лицензию буквально две недели назад, поэтому на данный момент я только разослала CV. Процесса трудоустройства в авиации занимает время, тебе не звонят потенциальные работодатели на следующий день и приглашают на собеседование. Процесс трудоустройства может занять месяцы. И это нормально, даже если не устроиться в первый год. Абсолютно обычная практика. Но сейчас на рынке дефицит пилотов. Две недели - это вообще не показатель, поэтому собеседования, практика и всё остальное у меня впереди.

- Эстонский авиационный рынок действительно довольно скромный. Но авиация - такая сфера, где все страны между собой связаны. По Эстонии самолётов летает очень мало, в основном в другие страны. В плане работы я бы сейчас рассматривала Европу, она поближе. Возможно, Азию. В США и Канаде действуют другие правила, нужно чуть больше опыта, но попасть на те рынки тоже возможно. Какие самолёты? Наверное, в будущем, когда у меня будет опыт, я бы выбирала между Boeing и Airbus. Но, с другой стороны, какие-то более старые самолёты, например, SAAB, ATR, CRJ - это то, с чего скорее всего мне придётся начинать. И это хорошо, потому что на них более сложные и старые системы, и ты сам управляешь самолётом гораздо больше, чем на полностью автоматизированном Airbus.