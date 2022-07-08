Пт, 8.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонская девушка-пилот – о своем первом полете и стереотипах в авиации: как променяла карьеру юриста на небо

Марк Ефимов
, репортер
Эстонская девушка-пилот – о своем первом полете и стереотипах в авиации: как променяла карьеру юриста на небо
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Очень редко можно увидеть за штурвалом самолета девушку. А ещё реже в Эстонии. В этом году обучение в Эстонской авиационной академии окончила Марина Вагер. Насколько профессия пилот женская, как отнеслись к выбору Марины близкие, что пилотесса почувствовала в свой первый полет - об этом и многом другом рассказала Марина в эксклюзивном интервью порталу Limon.

В беседе с репортером Limon Марина Вагер рассказала, что обучение в авиационной академии находится на очень высоком уровне. Марина подчеркивает, что четыре года обучения были нелегкими и полны вызовов, но дружелюбная атмосфера авиационной академии мотивировали идти дальше!

Интервью с пилотессой Мариной Вагер в полном объеме:

Вы встречали за штурвалом самолета девушку? Если нет, то знакомьтесь, Марина Вагер, выпускница Эстонской авиационной академии.
Вы встречали за штурвалом самолета девушку? Если нет, то знакомьтесь, Марина Вагер, выпускница Эстонской авиационной академии. Фото: Ragnar Peets

Насколько профессия пилота женская?

- Откровенно говоря, я считаю, что это настолько же женская профессия, как и мужская. Профессия пилота не имеет пола.

Пилотов-девушек редко можно встретить. Причины понятны: сложно, страшно, требует физических и моральных усилий. Как ты решилась на это?

- Многие вещи в жизни, наверное, страшные для разных людей. Я считаю, что авиация в целом интересна, и мне тоже. И профессия пилота необычная. До поступления в академию я никогда не сталкивалась с управлением самолёта, но уже после первого курса пошла летать на планерах. 

«До поступления в академию я никогда не сталкивалась с управлением самолёта, но уже после первого курса пошла летать на планерах», - говорит Марина Вагер.
«До поступления в академию я никогда не сталкивалась с управлением самолёта, но уже после первого курса пошла летать на планерах», - говорит Марина Вагер. Фото: Ragnar Peets

Ты с детства мечтала стать пилотом или, может, пошла по стопам родителей?

- Ни то, ни другое. Не скажу, что в детстве хотела стать пилотом или работать в авиации. У меня есть знакомый, который работает авиадиспетчером, и от него я узнала, что у нас есть авиационная академия, которая готовит авиадиспетчеров, инженеров и пилотов. Мне показалось привлекательным занятием выучиться на пилота в Эстонии, потому что я всегда была очень активной. Я не представляла себя работающий в офисе с утра до вечера на очень скучной работе, то есть мне хотелось чего-то интересного. И я решила, что профессия пилота мне подходит.

Как отнеслись к твоему выбору близкие и друзья?

- Я поступала дважды. Сразу после школы, и тогда, конечно, родители и друзья были шокированы моим выбором, считая, что это не женская профессия. С чем я не была согласна, но я и не поступила. Пошла учиться на юриста. У меня первое образование – юридическое. Когда я поступала в авиационную академию во второй раз, меня уже все поддерживали, потому что все эти три года бакалавриата в Тартуском университете они слышали от меня, что мне хочется летать, а не заниматься юриспруденцией. Хотя очень уважаю юриспруденцию. На самом деле это очень полезная сфера тоже. Сейчас мои родители, родственники и друзья изменили отношение к моему выбору профессии.

Как проходило обучение в академии?

- Уровень сложности всегда зависит от мотивации, потому что если человек что-то хочет, ему что-то нравится, он готов получать новые знания и учится, то будет легче. Это не то обучение, где можно отсидеться и получить корочку, как многие говорят. Здесь надо учиться, информации очень много. Первые два года было более общее образование: математика, физика, история авиации. Вторые два года шло уже профессиональное обучение: аэродинамика, подготовка к экзаменам, полёты. Я бы не сказала, что это запредельно сложно.

Ты уже устроилась в какую-либо авиакомпанию? Как проходят собеседования у пилотов?

- Я получила лицензию буквально две недели назад, поэтому на данный момент я только разослала CV. Процесса трудоустройства в авиации занимает время, тебе не звонят потенциальные работодатели на следующий день и приглашают на собеседование. Процесс трудоустройства может занять месяцы. И это нормально, даже если не устроиться в первый год. Абсолютно обычная практика. Но сейчас на рынке дефицит пилотов. Две недели - это вообще не показатель, поэтому собеседования, практика и всё остальное у меня впереди.

Эстонский рынок довольно маленький, если мы говорим об авиации. Где бы ты хотела летать, на каких самолётах?

- Эстонский авиационный рынок действительно довольно скромный. Но авиация - такая сфера, где все страны между собой связаны. По Эстонии самолётов летает очень мало, в основном в другие страны. В плане работы я бы сейчас рассматривала Европу, она поближе. Возможно, Азию. В США и Канаде действуют другие правила, нужно чуть больше опыта, но попасть на те рынки тоже возможно. Какие самолёты? Наверное, в будущем, когда у меня будет опыт, я бы выбирала между Boeing и Airbus. Но, с другой стороны, какие-то более старые самолёты, например, SAAB, ATR, CRJ - это то, с чего скорее всего мне придётся начинать. И это хорошо, потому что на них более сложные и старые системы, и ты сам управляешь самолётом гораздо больше, чем на полностью автоматизированном Airbus.

«Наверное, это не сравнить с тем, как впервые я села за руль автомобиля. Это удовольствие от того, что ты управляешь большой машиной, которая летит. Мне понравилось. Меня это вдохновило!» - вспоминает свой первый полет пилотесса.
«Наверное, это не сравнить с тем, как впервые я села за руль автомобиля. Это удовольствие от того, что ты управляешь большой машиной, которая летит. Мне понравилось. Меня это вдохновило!» - вспоминает свой первый полет пилотесса. Фото: Ragnar Peets

Что ты чувствовала, когда первый раз взлетела на самолёте в качестве пилота?

- Это очень интересный вопрос, я никогда не думала об этом! Я почувствовала, что мне интересно, классно. Наверное, это не сравнить с тем, как впервые я села за руль автомобиля. Это удовольствие от того, что ты управляешь большой машиной, которая летит. Мне понравилось. Меня это вдохновило. Однозначно - не было никакого страха. Скажу, что во время обучения я испытывала больше стресса, особенно поначалу, чем удовольствия. Удовольствие появляется тогда, когда все системы понятны, ты знаешь, как все работает, руки уже сами умеют управлять. Тогда можно подумать о красивых облаках вокруг. Но сначала нужно отработать технику, научиться разбраться во всех системах самолёта и так далее.

Есть ли у тебя какая-то традиция, например, здороваться с самолётом, может быть, напевать песню за штурвалом? Или нужно быть всегда сосредоточенной и серьёзной?

- У меня нет никаких ритуалов, которые я бы делала перед полетом. И мой скромный опыт показывает, что пилоты не очень суеверные люди, как минимум, современные коммерческие пилоты. Скорее, они циничные и практичные люди. Я бы не сказала, что есть какие-то ритуалы. Я не видела, чтобы кто-то проводил какие-то ритуалы. Скорее, в нашей среде бытуют шутки, царит весёлая и свободная атмосфера. Конечно, сосредоточенность, мысли о полёте, о том, что предстоит, и планирование.

У мужчин первым делом самолёты, а девушки потом! А как у девушек?

- Я думаю, что точно также!

Огромное спасибо за твои ответы и удачи в устройстве на работу!

Ключевые слова
Наверх