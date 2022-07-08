Очень редко можно увидеть за штурвалом самолета девушку. А ещё реже в Эстонии. В этом году обучение в Эстонской авиационной академии окончила Марина Вагер. Насколько профессия пилот женская, как отнеслись к выбору Марины близкие, что пилотесса почувствовала в свой первый полет - об этом и многом другом рассказала Марина в эксклюзивном интервью порталу Limon.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонская девушка-пилот – о своем первом полете и стереотипах в авиации: как променяла карьеру юриста на небо
В беседе с репортером Limon Марина Вагер рассказала, что обучение в авиационной академии находится на очень высоком уровне. Марина подчеркивает, что четыре года обучения были нелегкими и полны вызовов, но дружелюбная атмосфера авиационной академии мотивировали идти дальше!
Интервью с пилотессой Мариной Вагер в полном объеме:
Насколько профессия пилота женская?
- Откровенно говоря, я считаю, что это настолько же женская профессия, как и мужская. Профессия пилота не имеет пола.
Пилотов-девушек редко можно встретить. Причины понятны: сложно, страшно, требует физических и моральных усилий. Как ты решилась на это?
- Многие вещи в жизни, наверное, страшные для разных людей. Я считаю, что авиация в целом интересна, и мне тоже. И профессия пилота необычная. До поступления в академию я никогда не сталкивалась с управлением самолёта, но уже после первого курса пошла летать на планерах.
Ты с детства мечтала стать пилотом или, может, пошла по стопам родителей?
- Ни то, ни другое. Не скажу, что в детстве хотела стать пилотом или работать в авиации. У меня есть знакомый, который работает авиадиспетчером, и от него я узнала, что у нас есть авиационная академия, которая готовит авиадиспетчеров, инженеров и пилотов. Мне показалось привлекательным занятием выучиться на пилота в Эстонии, потому что я всегда была очень активной. Я не представляла себя работающий в офисе с утра до вечера на очень скучной работе, то есть мне хотелось чего-то интересного. И я решила, что профессия пилота мне подходит.
Как отнеслись к твоему выбору близкие и друзья?
- Я поступала дважды. Сразу после школы, и тогда, конечно, родители и друзья были шокированы моим выбором, считая, что это не женская профессия. С чем я не была согласна, но я и не поступила. Пошла учиться на юриста. У меня первое образование – юридическое. Когда я поступала в авиационную академию во второй раз, меня уже все поддерживали, потому что все эти три года бакалавриата в Тартуском университете они слышали от меня, что мне хочется летать, а не заниматься юриспруденцией. Хотя очень уважаю юриспруденцию. На самом деле это очень полезная сфера тоже. Сейчас мои родители, родственники и друзья изменили отношение к моему выбору профессии.
Как проходило обучение в академии?
- Уровень сложности всегда зависит от мотивации, потому что если человек что-то хочет, ему что-то нравится, он готов получать новые знания и учится, то будет легче. Это не то обучение, где можно отсидеться и получить корочку, как многие говорят. Здесь надо учиться, информации очень много. Первые два года было более общее образование: математика, физика, история авиации. Вторые два года шло уже профессиональное обучение: аэродинамика, подготовка к экзаменам, полёты. Я бы не сказала, что это запредельно сложно.
Ты уже устроилась в какую-либо авиакомпанию? Как проходят собеседования у пилотов?
- Я получила лицензию буквально две недели назад, поэтому на данный момент я только разослала CV. Процесса трудоустройства в авиации занимает время, тебе не звонят потенциальные работодатели на следующий день и приглашают на собеседование. Процесс трудоустройства может занять месяцы. И это нормально, даже если не устроиться в первый год. Абсолютно обычная практика. Но сейчас на рынке дефицит пилотов. Две недели - это вообще не показатель, поэтому собеседования, практика и всё остальное у меня впереди.
Эстонский рынок довольно маленький, если мы говорим об авиации. Где бы ты хотела летать, на каких самолётах?
- Эстонский авиационный рынок действительно довольно скромный. Но авиация - такая сфера, где все страны между собой связаны. По Эстонии самолётов летает очень мало, в основном в другие страны. В плане работы я бы сейчас рассматривала Европу, она поближе. Возможно, Азию. В США и Канаде действуют другие правила, нужно чуть больше опыта, но попасть на те рынки тоже возможно. Какие самолёты? Наверное, в будущем, когда у меня будет опыт, я бы выбирала между Boeing и Airbus. Но, с другой стороны, какие-то более старые самолёты, например, SAAB, ATR, CRJ - это то, с чего скорее всего мне придётся начинать. И это хорошо, потому что на них более сложные и старые системы, и ты сам управляешь самолётом гораздо больше, чем на полностью автоматизированном Airbus.
Что ты чувствовала, когда первый раз взлетела на самолёте в качестве пилота?
- Это очень интересный вопрос, я никогда не думала об этом! Я почувствовала, что мне интересно, классно. Наверное, это не сравнить с тем, как впервые я села за руль автомобиля. Это удовольствие от того, что ты управляешь большой машиной, которая летит. Мне понравилось. Меня это вдохновило. Однозначно - не было никакого страха. Скажу, что во время обучения я испытывала больше стресса, особенно поначалу, чем удовольствия. Удовольствие появляется тогда, когда все системы понятны, ты знаешь, как все работает, руки уже сами умеют управлять. Тогда можно подумать о красивых облаках вокруг. Но сначала нужно отработать технику, научиться разбраться во всех системах самолёта и так далее.
Есть ли у тебя какая-то традиция, например, здороваться с самолётом, может быть, напевать песню за штурвалом? Или нужно быть всегда сосредоточенной и серьёзной?
- У меня нет никаких ритуалов, которые я бы делала перед полетом. И мой скромный опыт показывает, что пилоты не очень суеверные люди, как минимум, современные коммерческие пилоты. Скорее, они циничные и практичные люди. Я бы не сказала, что есть какие-то ритуалы. Я не видела, чтобы кто-то проводил какие-то ритуалы. Скорее, в нашей среде бытуют шутки, царит весёлая и свободная атмосфера. Конечно, сосредоточенность, мысли о полёте, о том, что предстоит, и планирование.
У мужчин первым делом самолёты, а девушки потом! А как у девушек?
- Я думаю, что точно также!
Огромное спасибо за твои ответы и удачи в устройстве на работу!