Ожирение, вирус и не только: невролог рассказал, чем опасны поцелуи

Как объяснил эксперт, во время поцелуя в микрофлору человека попадает инфекция. Организм может позитивно отреагировать на микробы партнера, и романтичный процесс станет причиной ускорения метаболизма и похудения.

Однако невролог подчеркнул, что ситуация зачастую складывается обратным образом. Микробиомы пары не сходятся и даже вредят друг другу, вызывая проблемы с пищеварением и, впоследствии, ожирение. «Мы из худобы невероятной станем склонны к полноте. Все может быть и так, и иначе», — подчеркнул Павел Хорошев в беседе с URA.RU.

Также он прокомментировал распространенное мнение, что через поцелуи передаются такие опасные вирусы, как COVID-19 и обезьянья оспа. Как отметил врач, при неправильной гигиене рта действительно есть риск заражения оспой и другими серьезными заболеваниями.