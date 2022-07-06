Уморившую ребенка голодом мать-веганку признали виновной в убийстве

Мальчик погиб в сентябре 2019 года. На момент смерти его вес составлял всего 7 кг, что на три килограмма меньше нормы. При этом его мать, 39-летняя Шейла О’Лири, призналась, что давала ребенку исключительно соответствующие веганской диете продукты – сырые овощи и фрукты. Исключение составляло только кормление грудью. В течение недели перед смертью ребенок плохо спал и ничего не ел. Как показало вскрытие, причиной смерти стали вызванные недоеданием осложнения.

Женщину обвинили в том, что она не обратилась за медицинской помощью, когда мальчик заболел. «Она предпочла игнорировать его плач. Весы не требовались, чтобы видеть его просвечивавшие сквозь кожу кости», – заявила помощник прокурора штата Сара Миллер.

При этом обвинение полагает, что безответственно О’Лири и ее муж относились и к другим своим детям – у двоих из них также были обнаружены симптомы недоедания, а у одного – отсутствовали несколько зубов. При этом третий ребенок – от другого отца – оказался наиболее здоровым, так как он часто гостил у своего родителя, где ему удавалось полноценно питаться.