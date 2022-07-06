Мужчина и медведь погибли в схватке друг с другом

29 июня 44-летний Фатих Ильхан ушел пасти коз в районе Олур провинции Эрзурум. Когда вечером стадо вернулось без него, родственники мужчины обратились в полицию. Поисковики, выдвинувшиеся в район пастбища, обнаружили растерзанное тело Ильхана. В ста метрах от него лежал убитый медведь с пулей в сердце. Там же валялось ружье пастуха.

Представители власти предполагают, что медведь подкрался к стаду, но Ильхан заметил его и выстрелил. Смертельно раненый хищник успел убить пастуха, но вскоре и сам погиб от полученного ранения. У мужчины осталось пятеро детей.

На всей территории Турции водятся сирийские бурые медведи. В последние годы их число значительно выросло, и они стали представлять серьезную опасность для сельских жителей. Медведей замечают не только у деревень, но и возле ресторанов на окраинах городов, куда их привлекает запах еды.