«Б**дь, опять»​: имя Мэрилин Керро снова втянули в мошенническую паутину

"Б**дь, опять", – так эмоционально отреагировала Мэрилин Керро на очередную новость о мошеннических действиях от её имени.

По интернету распространилась новость, что некая Евгения Есипова обращалась к эстонской ведьме Мэрилин Керро за помощью, и в общей сложности перечислила на «исправление будущего» более 50 тысяч рублей, однако помощь не получила.

Редакция Limon позвонила настоящей Мэрилин Керро и узнала, действительно ли к ней обращалась некая госпожа Есипова за помощью, как сейчас работает ведьма, ведет ли запись клиентов на приём через Instagram и Telegram, а также выяснила, какие аккаунты оригинальные, а какие фейковые.

По словам Мэрилин Керро, она не работает в России и не ведет онлайн- приёмы, а ее документы для верификации аккаунта в Instagram подделали, создав фейковые российские водительские права с её фотографией из интернета.

— Вы сейчас работаете с российской аудиторией?

— Нет. Никак не работаю. Это невозможно.

— Вы говорите, что не работаете с российской аудиторией, но на официальной странице Instagram, цитирую: «ПРИНИМАЮ WHATSAAP +372 589 06-***, ДИРЕКТ НЕ ОТВЕЧАЮ, РИТУАЛЫ»

«У меня нет Instagram-страницы! Вообще. Никакой. Я не веду приём онлайн. Я никогда не беру предоплату».

Страница с галочкой - это мошенническая страница, она никак не связана со мной.

Фейковая страница Мерилин Керро Фото: Facebook