Поддельные документы, создание "официально" подтвержденного аккаунта в Instagram и псевдоприёмы по "исправлению будущего". В России мошенники проворачивают большие махинации, зарабатывая огромные деньги на имени эстонской ведьмы Мэрилин Керро.
«Б**дь, опять»: имя Мэрилин Керро снова втянули в мошенническую паутину
"Б**дь, опять", – так эмоционально отреагировала Мэрилин Керро на очередную новость о мошеннических действиях от её имени.
По интернету распространилась новость, что некая Евгения Есипова обращалась к эстонской ведьме Мэрилин Керро за помощью, и в общей сложности перечислила на «исправление будущего» более 50 тысяч рублей, однако помощь не получила.
Редакция Limon позвонила настоящей Мэрилин Керро и узнала, действительно ли к ней обращалась некая госпожа Есипова за помощью, как сейчас работает ведьма, ведет ли запись клиентов на приём через Instagram и Telegram, а также выяснила, какие аккаунты оригинальные, а какие фейковые.
По словам Мэрилин Керро, она не работает в России и не ведет онлайн- приёмы, а ее документы для верификации аккаунта в Instagram подделали, создав фейковые российские водительские права с её фотографией из интернета.
— Вы сейчас работаете с российской аудиторией?
— Нет. Никак не работаю. Это невозможно.
— Вы говорите, что не работаете с российской аудиторией, но на официальной странице Instagram, цитирую: «ПРИНИМАЮ WHATSAAP +372 589 06-***, ДИРЕКТ НЕ ОТВЕЧАЮ, РИТУАЛЫ»
«У меня нет Instagram-страницы! Вообще. Никакой. Я не веду приём онлайн. Я никогда не беру предоплату».
Страница с галочкой - это мошенническая страница, она никак не связана со мной.
У меня есть два официальных аккаунта в Facebook: личный блог и официальная страница магазина. Есть еще страница во Вконтакте, где я постоянно пишу про мошенников и предупреждаю людей.
@KerroMarilyn – личный блог
@MarilynKerroOfficialPage – магазин Mecca
https://vk.com/marilyn_kerro_og
Из-за мошенников мне постоянно приходят письма, жалобы. Вызывают в полицию. Мы и сами обращались в полицию, чтобы они поспособствовали закрытию мошенническогой Instagram, но они ничего не могут сделать, так как корнями организация уходит в Россию, там оформлено российское ИП (форма бизнеса - индивидуальный предпринематель).
Каждый раз, когда я пытаюсь зарегистрировать новый аккаунт в Instagram, эти фейки делают всё, чтобы заблокировать мою страницу. Насылают огромное количество жалоб на страницу, делают бот-атаку, взламывают. Я уже опустила руки.
Мы постоянно пишем в поддержку Facebook и Instagram, но пока там никак не реагируют.
Самое отвратительное, что они подделали документы! Представляете, они создали в России фальшивое водительское удостоверение на моё имя, а фотографию для документа взяли из шоу «Битва Экстрасенсов».
Пожалуйста, будьте внимательны, не переводите никому свои деньги! Повторюсь, я не веду онлайн-приёмы. Я родила 3 месяца назад, какие тут могут быть ритуалы!? Если вы попали в руки мошенников – обязательно обращайтесь в полицию.