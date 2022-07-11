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ТОП-10 мест в Таллинне, где можно приобрести самые вкусные шоколадные конфеты ручной работы

Limon.ee
ТОП-10 мест в Таллинне, где можно приобрести самые вкусные шоколадные конфеты ручной работы
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Шоколадные конфеты
Шоколадные конфеты Фото: Shutterstock

Шоколад - наше все. И перекус, и заедание стрессов, и десерт, и полноценный завтрак или ужин, и спасение, когда чего-то хочется, а чего - непонятно. Плитка шоколада всегда символизирует легкость и искрометность жизни, а маленькая шоколадная конфета наслаждение. Шоколад поднимает настроение всегда, этот факт бесспорен.

И мы все чаще и чаще отправляемся в небольшие кондитерские или шоколадницы, где продают это лакомство ручной работы, потому что кофе с шоколадом - незабываемое удовольствие. Да, цены на конфеты там всегда выше, чем на обычные в супермаркетах, но, как говорят шоколадные гурманы, оно того стоит.

11 июля всемирный день шоколада. Обязательно съешьте шоколадку или конфету, чтобы ваша жизнь заиграла более яркими красками. И не бойтесь лишних килограммов!

Chocolala Handmade Chocolate (Suur-Karja, 20)

Фото: Фейсбук

Karamelle Šokolaadipood (Kohila,2)

Фото: Karamelle Šokolaadipood

Jeff de Bruges (Rotermanni,14)

Anneli Viik Chocolate Cafe (Kopli,1)

Кафе MaiasMokk (Pikk,16)

Chocolite (торговые центры Rocca al Mare, Ülemiste, Viimsi, Tallinna Kaubamaja)

Chocokoo chocolate Chamber (Telliskivi 60a-5)

Bear Farm Chocolate (Voorimehe 4)

Шоколадница Pierre Chocolaterie (Vene, 6)

Shokomille (Precious cafe, Odra, 12)

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