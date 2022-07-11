ТОП-10 мест в Таллинне, где можно приобрести самые вкусные шоколадные конфеты ручной работы

И мы все чаще и чаще отправляемся в небольшие кондитерские или шоколадницы, где продают это лакомство ручной работы, потому что кофе с шоколадом - незабываемое удовольствие. Да, цены на конфеты там всегда выше, чем на обычные в супермаркетах, но, как говорят шоколадные гурманы, оно того стоит.