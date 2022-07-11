Шоколад - наше все. И перекус, и заедание стрессов, и десерт, и полноценный завтрак или ужин, и спасение, когда чего-то хочется, а чего - непонятно. Плитка шоколада всегда символизирует легкость и искрометность жизни, а маленькая шоколадная конфета наслаждение. Шоколад поднимает настроение всегда, этот факт бесспорен.
ТОП-10 мест в Таллинне, где можно приобрести самые вкусные шоколадные конфеты ручной работы
И мы все чаще и чаще отправляемся в небольшие кондитерские или шоколадницы, где продают это лакомство ручной работы, потому что кофе с шоколадом - незабываемое удовольствие. Да, цены на конфеты там всегда выше, чем на обычные в супермаркетах, но, как говорят шоколадные гурманы, оно того стоит.
11 июля всемирный день шоколада. Обязательно съешьте шоколадку или конфету, чтобы ваша жизнь заиграла более яркими красками. И не бойтесь лишних килограммов!
Chocolala Handmade Chocolate (Suur-Karja, 20)
Karamelle Šokolaadipood (Kohila,2)
Jeff de Bruges (Rotermanni,14)
Anneli Viik Chocolate Cafe (Kopli,1)
Кафе MaiasMokk (Pikk,16)
Chocolite (торговые центры Rocca al Mare, Ülemiste, Viimsi, Tallinna Kaubamaja)
Chocokoo chocolate Chamber (Telliskivi 60a-5)
Bear Farm Chocolate (Voorimehe 4)
Шоколадница Pierre Chocolaterie (Vene, 6)
Shokomille (Precious cafe, Odra, 12)