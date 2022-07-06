Телеведущая Бригитте Сюзанне Хунт продемонстрировала в соцсетях свою хорошую форму и посвятила фото тем, кто плохо о ней отзывался, пишет Elu24.
Эстонская телеведущая продемонстрировала прекрасную форму: спасибо всем, кто издевался надо мной!
Телеведущая Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала специально для своих поклонников в Твиттере фото с тренировки. Как мы видим, звезда экрана находится в отличной форме.
Бригитте шутит, что пришла в хорошую форму благодаря тем, кто плохо отзывался о ней. «Моя искренняя благодарность ВСЕМ, кто проклинал меня и издевался надо мной. Я думаю о таких словах всегда, когдща тренируюсь. И эти слова дали мне именно ту мотивацию, в которой я нуждалась, чтобы сделать свое тело еще лучше. Так что снимок на 100 процентов посвящен вам», — пишет Бригитте.
Mu siiras aitäh KÕIKIDELE, kes mind sõimasid ja mõnitasid siin ❤️ Ma mõtlesin terve aeg trennis teie sõnade peale. Ja see andis mulle täpselt vajaliku motivatsiooni viia oma keha tippu. See vaimne ja füüsiline vorm on 100% pühendusega teile 😚✨ pic.twitter.com/eIB4N2aW6F— Brigitte Susanne Hunt (@bsusannehunt) July 5, 2022