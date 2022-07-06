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Эстонская телеведущая продемонстрировала прекрасную форму: спасибо всем, кто издевался надо мной!

Elu24 Limon.ee
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Эстонская телеведущая продемонстрировала прекрасную форму: спасибо всем, кто издевался надо мной!
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Бригитте Сюзанне Хунт
Бригитте Сюзанне Хунт Фото: Konstantin Sednev

Телеведущая Бригитте Сюзанне Хунт продемонстрировала в соцсетях свою хорошую форму и посвятила фото тем, кто плохо о ней отзывался, пишет Elu24.

Телеведущая Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала специально для своих поклонников в Твиттере фото с тренировки. Как мы видим, звезда экрана находится в отличной форме.

Бригитте шутит, что пришла в хорошую форму благодаря тем, кто плохо отзывался о ней. «Моя искренняя благодарность ВСЕМ, кто проклинал меня и издевался надо мной. Я думаю о таких словах всегда, когдща тренируюсь. И эти слова дали мне именно ту мотивацию, в которой я нуждалась, чтобы сделать свое тело еще лучше. Так что снимок на 100 процентов посвящен вам», — пишет Бригитте.

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