ЭТО ЗА ГРАНЬЮ ⟩ Шведская компания получила престижную премию за бургер со вкусом человеческого мяса

В итоге новинка получила высшую награду на международном фестивале творчества "Каннские львы". Этим бургером авторы хотели доказать, что на растительной основе можно создавать продукты, которые могут имитировать вкус любого мяса.

Создатели утверждают, что бургер изготовлен лишь из сои, грибов, пшеничного белка, растительных жиров и некой "таинственной смеси специй". Однако компания не рассказала, на что они ориентировались, придавая продукту "вкус человеческого мяса", и откуда они вообще его узнали.

Лидер компании Хенрик Керман прокомментировал свою победу на фестивале.

Наша миссия — изменить то, как люди питаются, и наша обязанность — использовать творчество как инструмент, чтобы это изменение произошло. Как небольшой бренд, мы должны быть смелыми и готовыми раздвинуть границы, чтобы прорваться, и я думаю, что эта кампания — хороший пример того, как мы это делаем.