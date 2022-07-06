Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2022 года: заговоры и обряды на деньги, любовь, удачу

Ночь на Ивана Купалу — самая мистическая, и наши предки отмечали ее с размахом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поближе познакомиться с интересными традициями этого праздника, чтобы не упустить возможности привлечь в свою жизнь благополучные перемены, защититься от зла и найти пусть к счастью.

Обряд на любовь в ночь на Ивана Купалу

В полночь на подоконник ставят красную свечу, зажигают ее и несколько минут всматриваются в язычок пламени. После этого свечку обвязывают алой лентой или красной нитью, приговаривая: «Суженого в купальскую ночь привлекаю, окна своего дома светлыми оставляю. Приходи ко мне, желанный и долгожданный, в любви признайся, своей нареченной назови, счастье мне подари».

Свечу оставляют гореть некоторое время, а затем гасят. Ленту снимают и носят с собой, никому не передавая и не показывая. Она поможет в короткий срок привлечь счастье в личной жизни.

Заговор на удачу

В день праздника нужно найти четырехлистный клевер и бережно сорвать его. Листик высушивают в книге или заливают эпоксидной смолой, чтобы сделать кулон. Клевер заговаривают следующими словами: «В день праздника Вселенная с нами говорит, на просьбы отвечает, счастье привлекает. Я у нее удачи для себя попрошу, чтобы беды прогнать и неурядиц не знать».

Если клевер найти не удается, то можно нарисовать его изображение и заговорить на удачу.

Денежный заговор на Ивана Купалу

Для того, чтобы деньги приходили в жизнь, в день праздника берут несколько монет и кидают их в разные водоемы. Это может быть пруд, озеро, река, фонтан и даже глубокая лужа. Кидая монетки, приговаривают: «Вода везде течет, везде бывает, богатства в недрах земли омывает. Я с водой монеткой поделюсь, помощи у нее попрошу. Как монетка на дно ляжет, так и финансовый поток ко мне пойдет, да не иссякнет».