«За 100 евро готовы на все»: экс-редактор передачи "Пусть говорят" раскрыл всю подноготную создания ток–шоу

Слава Тихонов подчеркнул, что все истории в скандальных ток-шоу якобы «правдивы». В задачу редакции программы входит найти в социальных сетях будущих героев, договориться с ними о поездке в Москву и приложить все усилия, чтобы «по максимуму накалить драматургию на площадке».

По его мнению, над всем коллективом шоу буквально довлеет рейтинг. Специалисты отслеживают то, что волнует, тревожит, трогает зрителя. Съемочные бригады стараются выбрать самую интересную тему, чтобы снять по ней сюжет. Конкуренция команд поддерживается финансово.

Тихонов рассказал, что на фоне этого постоянного соревнования уже готовый, «отснятый выпуск про Диану Шурыгину месяц лежал «консервой», так как в успех выпуска никто не верил.

По сведениям экс-редактора, большая борьба идет и за потенциальных героев шоу. Крупные компании стремятся перекупить людей, обманывают их, практически похищают.

«Перекуп и похищение будущих героев — нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию «России 1». Ну и наоборот», - сообщил Тихонов.