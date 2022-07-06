В Сети появились фото элитной виллы в Латвии, которую сняли Пугачева и Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Израиль и переехали на элитную виллу в Юрмале. В Сети появились фото арендованного элитного коттеджа, в котором сейчас живет чета.

По данным издания «Газета.ру», площадь виллы под названием «Марта» занимает около 2400 кв. метров. Здесь есть теннисный корт, кинозал, спа и восемь комнат, а также облагороженный сад. Строение является одним из самых дорогостоящих в республике. По версии СМИ, собственником виллы является латвийский миллионер Виктор Красовицкий.

Обустройство виллы раскрыла телеведущая Алена Жигалова. Известно, что особняк расположен на 2-й береговой линии. Аренда обходится гостя ежемесячно в 100 000 евро. Вилла арендуется Пугачевой не первый год. Она селится в ней каждый раз, когда бывает в Юрмале.