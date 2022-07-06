НЕОЖИДАННО ⟩ Посудомоечная машина таллиннца могла выйти из строя из-за ее использования ночью

«При нынешней цене на электричество пытаюсь сэкономить, но, похоже, все вышло наоборот», - пишет читатель, отмечая, что замена нагревателя, датчика тепла, электронного блока управления обошлась бы более чем в 400 евро, а ремонтник рекомендовал купить новую посудомоечную машину вместо того, чтобы отремонтировать старую.

Но действительно ли возможно, что массовое использование крупной бытовой техники в ночное время может привести к плачевному результату?

Мы связались с ремонтником из Abimees Grupp OÜ, который признался, что в последнее время было несколько подобных случаев.

«Ночью электростанции снижают нагрузку, потому что ночью обычно все спят и потребление энергии меньше. Но сейчас, когда электричество стало ночью намного дешевле, именно ночью люди начали активно пользоваться электроникой: включать стиральные машины, посудомойки и плиты. Из-за того, что напряжение не рассчитано на такое потребление, могут происходить скачки напряжения. Они и портят электротехнику. В моей практике были клиенты с подобными проблемами. Не скажу, что их много, но они бывают время от времени», - уверяет ремонтник, который не хочет раскрывать свое имя, потому что может говорить только исходя из собственного опыта.

«Использование техники по ночам не означает, что она неизбежно сломается. Можно целый год по ночам использовать электрические приборы и с ними ничего не случится. А можно включить один раз ночью, и ваш любимый электроприбор не будет больше работать. На это влияет очень много факторов: состояние домовых сетей, качество бытовой техники, степень изношенности и прочие», - говорит он.

Специалист не рекомендует включать бытовые приборы ночью, чтобы избежать поломки электроники.

Эксперты из Elektrilevi говорят, что с точки зрения электросети нет никакой разницы между ночью и днем. Ночью напряжение в сети точно такое же, как и днем, поэтому в этих случаях не должно быть сбоев в сети.