В Германии женщинам разрешили купаться в бассейне топлес

Геттинген разрешил женщинам посещать бассейны топлес с 1 мая 2022 года. Это разрешение относится к заведениям, которые подчиняются Геттингенскому обществу спорта и отдыха.

Без верхней части купальника поплавать в бассейне посетительницы смогут только в субботу и воскресенье. Соответствующее постановление выпустил спортивный комитет Геттингена, пишет издание Göttinger Tageblatt.

Купание топлес планируют допускать в тестовом режиме. Разрешение первоначально рассчитано до 31 августа. Городские власти хотят увидеть, как будет реагировать общество на купание топлес, и не будет ли проблем в связи с этим.

Разрешение посещать бассейн без верхней части купальника выдали после скандала, который разгорелся недавно в одном из бассейнов Геттингена. Женщина купалась топлес, за что администрация бассейна выгнала ее и запретила посещения. Однако она выступила против такого обращения, заявив, что она не чувствует себя женщиной, хотя и является ею биологически. Поэтому она и не прикрывала грудь купальником.