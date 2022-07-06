Гороскоп на 6 июля: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

Лев

В этот день Львам следует быть особо осторожными и бдительными. Не стоит принимать поспешных решений и рисковать. Советы опытных людей помогут не наделать ошибок и выбрать верный путь к намеченным целям. В отношениях с окружающими старайтесь избегать критики и резких высказываний, важно избегать ссор и разногласий, восстановить отношения будет сложно. Не исключены непредвиденные расходы и финансовые потери. В отношениях со своей второй половинкой наступило время поговорить по душам и обсудить проблемы. Вы сможете найти компромисс.

Дева

Благоприятный день для Дев. Вас ждет много удивительных событий и позитивных эмоций. Перед вами открываются возможности изменить жизнь к лучшему и важно не упустить свой шанс. Вы легко находите общий язык с людьми, можно наладить отношения с людьми, с которыми ранее были натянутые отношения. Ваша деловая интуиция не подводит, вы можете заключить выгодную сделку или начать плодотворное сотрудничество.

Весы

В первой половине дня Весам важно сохранять спокойствие и не давать воли негативным эмоциям. Найти общий язык с окружающими будет сложно, не исключено, что люди, которые вызывали симпатию, вас разочаруют. Во второй половине дня ситуация улучшится и появиться возможность довести до конца важное дело. Стоит с осторожностью относиться к новым знакомым, они могут быть не так хороши, как кажется.

Скорпион