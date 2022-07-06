Экс-возлюбленная ведущего Первого канала подарила ему сына Кирилла, который пошел по стопам отца. Он стал актером, пишет teleprogramma.pro.
Удалось только ей: как сейчас живет и выглядит единственная жена Нагиева в свои 56 лет
То, что Дмитрий Нагиев пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола, давно уже не секрет. При этом если ведущий Первого канала и заводит какие-то романы или интрижки, все свои похождения на любовном фронте он держит в тайне.
Но родолжительные отношения у Дмитрий Нагиева были с Алисой Шер, она же Алла Щелищева. Экс-возлюбленная шоумена взяла его фамилию, после замужества став Нагиевой. В отличие от звездного бывшего мужа Алиса Шер на ТВ не мелькает. Вообще она радиоведущая и писательница. Примечательно, что только Алисе Шер удалось женить на себе Дмитрия Нагиева. Пара сыграла свадьбу в далеком 1986 году. А спустя три года у них родился сын Кирилл. Наследник — особая гордость Дмитрия Нагиева. Молодой человек пошел по стопам звездного отца, выбрав артистическую стезю. Он уже снимался с Иваном Охлобыстиным, Милошем Биковичем, Ольгой Дибцевой и Марией Мироновой в комедии «Холоп».
Официально Дмитрий Нагиев и Алла Щелищева расторгли брак в 2006-м. Алла выпустила книгу «Я была женой Нагиева», в которой рассказала о его похождениях и романах. Сейчас экс-жена шоумена учится на логопеда и много путешествует. Она также активно ведет свой микроблог, делясь снимками с сыном Кириллом, который унаследовал от отца привлекательную мужественную внешность, харизматичность и брутальность.
Кстати, родилась Алла в довольно благополучной интеллигентной ленинградской семье. Будучи единственным ребенком своих родителей, девочка с самого детства была окружена заботой и любовью близких.
Сразу после окончания института она некоторое время работала в Ленконцерте, была задействована в нескольких постановках. На тот момент Алла (псевдоним Алиса Шер) уже была замужем за Дмитрием Нагиевым и растила сына Кирилла.
Сейчас в свои 56 лет экс-жена телеведущего выглядит вполне эффектно. Она активная, улыбчивая, постоянно развивается и учится. Ну и внешне мало отличается от своих сверстниц. Похоже, что бывшая жена Дмитрия Нагиева не сторонница пластических операций и других косметических процедур. Алла отдает предпочтение естественности, не скрывая свои морщинки.