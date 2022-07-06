Удалось только ей: как сейчас живет и выглядит единственная жена Нагиева в свои 56 лет

То, что Дмитрий Нагиев пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола, давно уже не секрет. При этом если ведущий Первого канала и заводит какие-то романы или интрижки, все свои похождения на любовном фронте он держит в тайне.

Но родолжительные отношения у Дмитрий Нагиева были с Алисой Шер, она же Алла Щелищева. Экс-возлюбленная шоумена взяла его фамилию, после замужества став Нагиевой. В отличие от звездного бывшего мужа Алиса Шер на ТВ не мелькает. Вообще она радиоведущая и писательница. Примечательно, что только Алисе Шер удалось женить на себе Дмитрия Нагиева. Пара сыграла свадьбу в далеком 1986 году. А спустя три года у них родился сын Кирилл. Наследник — особая гордость Дмитрия Нагиева. Молодой человек пошел по стопам звездного отца, выбрав артистическую стезю. Он уже снимался с Иваном Охлобыстиным, Милошем Биковичем, Ольгой Дибцевой и Марией Мироновой в комедии «Холоп».