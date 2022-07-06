Лето – время солнца, отпуска и вкусных фруктов и овощей. Вы сами решите, как провести самый лучший сезон года, а novochag.ru подскажет, как защитить своё здоровье и красоту в это время.
Красивый загар, мягкая кожа и защита от меланомы: самые полезные летние продукты
Все самые полезные вещества нам стоит получать с продуктами питания. Особенно это актуально летом, когда продуктов много, все они свежие и очень вкусные. Рассказываем, что летом стоит есть почаще и как обычные продукты помогут нашей коже.
Для красивого и безопасного загара
Морковь
Вообще-то, если активно есть морковь, то кожа приобретет приятный оттенок даже зимой: бета-каротин, природный антиоксидант, которым богат этот овощ, способствует выработке меланина практически в любой сезон года.
Арбуз
Это самый пляжный фрукт, ведь он помогает поддержать баланс влаги, восстановить уровень калия (который вымывается из организма, когда мы потеем), защитить кожу от воздействия ультрафиолета. Кроме того, в арбузе много бета-каротина, который способствует выработке мелатонина.
Дыня
Если вы хотите, чтобы ваш загар был ярче и темнее, ешьте дыню: 300 грамм в день – и шоколадный оттенок вам обеспечен. А витамины группы В, а также РР, С, калий и железо, которых также много в дыне, помогут защитить здоровье.
Виноград
Сам по себе виноград не «отвечает» за выработку меланина, но важные вещества, которых много в этой ягоде, помогают клеткам кожи бороться с повреждениями, в том числе и нанесенными ультрафиолетом. Особенно полезен красный виноград: в его кожице и соке особенно много полезных антиоксидантов.
Помидоры
Томаты – это очень полезный для женской красоты овощ. В нем много природного коллагена, который поддерживает свежесть и упругость кожи, а ликопин помогает в профилактике рака кожи. Конечно, не стоит полагаться только на помидоры и пренебрегать защитным кремом, но стакан томатного сока в день точно не повредит.
Абрикосы
А вот эти ароматные фрукты стоит есть тем, кто хочет загореть побыстрее: они ускоряют выработку мелатонина. А еще абрикосы помогают защитить кожу от повреждений и сгладить негативный эффект от воздействия ультрафиолета.
Персики
Эти «родственники» абрикосов помогают не только быстро и красиво загореть, но и защитить кожу от солнечных ожогов: витамины и минералы, которыми богаты эти фрукты, поддерживают здоровье кожи.
Для мягкой и увлажнённой кожи
Чеснок – для эластичной кожи
Чеснок богат селеном, минералом, который участвует в выработке коллагена, поддерживает эластичность кожи, помогает защитить ее от воздействия ультрафиолета и даже помогает снизить риск некоторых форм рака. Так что добавляйте чеснок в свои любимые блюда – и не только летом!
Помидоры – от солнечных ожогов
В помидорах много антиоксиданта ликопена, который помогает защитить кожу от повреждений от солнца и окружающей среды. Пигментные пятна, сухость и шелушение кожи и даже образование тонких морщин – от всего этого помогают обычные помидоры.
Вишня – от шелушения кожи
Вишня – настоящая кладовая, полная калия и витамина С, очень полезных для здоровья и красоты кожи. Витамин С необходим для выработки коллагена, а калий необходим для поддержания баланса влаги. Так что если хотите сохранить кожу увлажненной и гладкой, не пропустите сезон вишни!
Лук и фасоль – для эластичности кожи
Кремнезем – это микроэлемент, который укрепляет соединительные ткани организма, такие как мышцы, сухожилия, связки, хрящи и кости. Кроме того, кремнезем необходим для эластичности здоровой кожи. Особенно много этого элемента содержится в луке, фасоли, клубнике, огурцах, спарже, сельдерее и даже ревене. Так что ешьте эти овощи почаще!
Цуккини – для активной выработки коллагена
Коллаген помогает создавать своего рода белковый «скелет», который поддерживает нашу кожу, не позволяет ей обвисать и собираться морщинами. К сожалению, с каждым годом наш организм вырабатывает все меньше этого полезного вещества и все быстрее его теряет. Чтобы поддержать выработку коллагена и сделать ее более активной, ешьте цуккини – в нем много марганца, который помогает бороться с повреждениями кожи от солнца и способствует выработке коллагена.
Зеленый горошек – для гладкости кожи
В зеленом горошке много бета-каротина, вещества, который, попав в организм, преобразуется в ретинол. А ретинол в свою очередь сохраняет кожу гладкой, устраняя микроповреждения и защищая от образования новых.
Сладкий перец – для молодости кожи
Очень юная кожа обладает уникальным эффектом – она будто немного светится изнутри. Увы, мы очень скоро утрачиваем это качество – и с каждым годом все быстрее. К счастью, каротиноиды, особенные вещества, содержащиеся в некоторых продуктах, усиливая приток крови к коже, могут вернуть эффект свечения, а заодно предотвратить появление прыщей и сохранить гладкость кожи. Особенно много этих веществ в сладком «болгарском» перце, особенно красном.
Облепиха – против тусклой кожи
Масло омега-7, которого очень много в облепихе, помогает при многих заболеваниях кожи, а еще эта ягода помогает поддерживать ее здоровый цвет и сияние. Так что запасайтесь облепихой!
Ежевика – от ранних морщин
К концу лета многие из нас обнаруживают новые тонкие морщинки – от привычки щуриться на солнце, из-за ультрафиолета или недостатка влаги. Чтобы защититься от их появления, ешьте свежую ежевику: эта ягода богата антиоксидантом под названием антоцианин, который деактивирует свободные радикалы, повреждающие кожу.
Овсянка
Во-первых, овсянка, приготовленная из цельных зерен (ни в коем случае не хлопьев!) обладает низким гликемическим индексом, а потому помогает нам сохранить чувство сытости на долгое время. Во-вторых, она покрывает потребность в полезных углеводах и клетчатке. А, в-третьих, овес, как показали результаты нескольких исследований, помогают нашему организму противостоять раку – очень полезно!
Йогурт
Вы, конечно, знаете о полезных бактериях, которые живут в нашем кишечнике и обеспечивают правильное пищеварение, здоровый метаболизм, а также влияют на здоровье сердца и даже уровень эндорфинов? Так вот, как выяснили исследователи, «хорошие» бактерии также помогают поддерживать здоровье нашей кожи и в том числе поддерживают способность клеток сопротивляться раку. Так что если начинать день с несладкого йогурта с высоким содержанием белка и полезных бактерий, вы не только поможете своему желудку и кишечнику, но и сможете защититься от рака кожи.
Кофе
Утренняя чашечка кофе – это не только заряд бодрости на весь день, но и сильное оружие в борьбе с раком. Кофе богат антиоксидантами, которые помогают в борьбе со свободными радикалами – одними из причин преждевременного старения и перерождения клеток, в том числе и клеток кожи. Так что пейте кофе – и защищайте себя от болезней.
Зеленый салат c помидорами
В листовой зелени много витаминов С и А, которые помогают коже восстановить повреждения, а также избежать новых – в том числе от солнечных лучей. Поэтому летом, как бы старательно вы ни защищались от солнца, стоит внести в свой ежедневный рацион листовую зелень: салат, шпинат, другие овощи. А регулярное употребление помидоров и вовсе позволяет снизить риск рака кожи вдвое, благодаря антиоксиданту ликопену, который буквально защищает кожу от ультрафиолета изнутри.
Лосось и куркума
Рыба, богатая жирными кислотами омега-3 – отличный выбор для летнего обеда. Исследования показали, что регулярное употребление этих жирных кислот обеспечивает защиту от ультрафиолета и существенно снижает риск развития рака кожи. Кроме того, в жирной рыбе содержатся антиангиогенные вещества, которые препятствуют образованию новых кровеносных сосудов и тем самым препятствуют росту опасных клеток.
Кстати, при приготовлении обеда не забудьте о самой полезной пряности – куркуме, которая является мощным природным антивоспалительным средством.
Орехи и зеленый чай
Идеальный вариант перекуса – орехи. В них много полезных жиров и белка, так что они помогут оставаться сытыми без вреда для фигуры. Кроме того, в орехах много антиоксидантов, помогающих противостоять свободным радикалам. А еще орехи богаты селеном, который помогает противостоять раку кожи.
Орехи лучше всего запить чашечкой зеленого чая. Этот напиток богат полифенолами, флавоноидами и катехинами, которые помогают восстанавливать поврежденную кожу. Если же погода кажется вам слишком жаркой для горячего напитка, приготовьте холодный зеленый чай, добавьте к нему немного мяты, ягод или лимона – и наслаждайтесь им весь день!
Брокколи
Три-пять порций крестоцветных в неделю помогает почти вдвое снизить риск развития меланомы. Все дело в витамине С и антиоксидантах, которые защищают клетки кожи от опасной болезни.
Тёмный шоколад
Какой бы строгой диеты вы ни придерживались, старайтесь каждый день съедать несколько долек темного шоколада (но непременно с высоким содержанием какао!). В этом лакомстве много антиоксидантов, которые защищают кожу от опасного воздействия солнечных лучей – не только вкусно, но и очень полезно!