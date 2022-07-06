Красивый загар, мягкая кожа и защита от меланомы: самые полезные летние продукты

Все самые полезные вещества нам стоит получать с продуктами питания. Особенно это актуально летом, когда продуктов много, все они свежие и очень вкусные. Рассказываем, что летом стоит есть почаще и как обычные продукты помогут нашей коже.

Для красивого и безопасного загара

Морковь

Вообще-то, если активно есть морковь, то кожа приобретет приятный оттенок даже зимой: бета-каротин, природный антиоксидант, которым богат этот овощ, способствует выработке меланина практически в любой сезон года.

Арбуз

Это самый пляжный фрукт, ведь он помогает поддержать баланс влаги, восстановить уровень калия (который вымывается из организма, когда мы потеем), защитить кожу от воздействия ультрафиолета. Кроме того, в арбузе много бета-каротина, который способствует выработке мелатонина.

Дыня

Если вы хотите, чтобы ваш загар был ярче и темнее, ешьте дыню: 300 грамм в день – и шоколадный оттенок вам обеспечен. А витамины группы В, а также РР, С, калий и железо, которых также много в дыне, помогут защитить здоровье.

Виноград

Сам по себе виноград не «отвечает» за выработку меланина, но важные вещества, которых много в этой ягоде, помогают клеткам кожи бороться с повреждениями, в том числе и нанесенными ультрафиолетом. Особенно полезен красный виноград: в его кожице и соке особенно много полезных антиоксидантов.

Помидоры