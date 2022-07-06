Уксус и кофе с добавками: Виктория Бекхэм раскрыла свои бьюти-секреты

В интервью австралийскому Vogue дизайнер поделилась, что ее утро каждый день начинается в 6:45. По пробуждении звезда сразу же бежит на тренировку в спортивный зал — он находится там же, в лондонском доме Бекхэмов. Там Виктория бегает на дорожке, а потом занимается с тренером. Дальше она идет на кухню, где начинается самое интересное. Завтрак знаменитости поймут не все: ложка яблочного уксуса, а потом чашечка кофе с порошком коллагенового пептида Skinaide. Пальчики оближешь!

Днем дизайнер перекусывает орехами, сообщает super.ru. А на ужин уже много-много лет ест исключительно рыбу с овощами. От еды Бэкхем уже давно не получает удовольствия, относясь к ней исключительно как к источнику сил. В отличие от старшего сына Бруклина, который обожает готовить и ходить по ресторанам.

[Фото: соцсети]

Фото: соцсети