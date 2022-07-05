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Мужчина принял ногу жены за змею и сломал ее железной палкой

Limon.ee
Мужчина принял ногу жены за змею и сломал ее железной палкой
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Змея. Фото иллюстративное.
Змея. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

Житель Казани перепутал ногу жены в пижаме со змеиным рисунком за настоящую пресмыкающуюся. Взял железную палку и сломал супруге ногу.

Как сообщили в пресс-службе казанской горбольницы №7, женщина спала в пижаме со змеиным рисунком, выставив одну ногу из-под одеяла. Муж подумал, что это змея, и сломал ей ногу железной палкой.

Жительницу Казани доставили в клинику. Врачи обнаружили несколько переломов костей предплюсны стопы, провели операцию. Сейчас женщина восстанавливается.

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