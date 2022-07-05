В ледниках Тибета обнаружили древние вирусы и почти тысячу неизвестных видов бактерий

Китайские ученые собрали снег и лед с тибетских ледников, растопили их и обнаружили в талой воде 968 видов бактерий, 98% из которых никогда раньше не встречались. До этого исследователи нашли несколько неизвестных древних вирусов во льду возрастом 15 тысяч лет, пишет Phys.org.