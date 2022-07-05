Китайские ученые собрали снег и лед с тибетских ледников, растопили их и обнаружили в талой воде 968 видов бактерий, 98% из которых никогда раньше не встречались. До этого исследователи нашли несколько неизвестных древних вирусов во льду возрастом 15 тысяч лет, пишет Phys.org.
В ледниках Тибета обнаружили древние вирусы и почти тысячу неизвестных видов бактерий
В ледниках Тибета обнаружили древние вирусы и почти тысячу неизвестных видов бактерий
Когда тибетские ледники начнут таять, микроорганизмы смогут попасть в ручьи и реки густонаселенных районов Индии и Китая.
У современных растений, животных и людей нет иммунитета к древним вирусам и бактериям. Вызванные ими заболевания могут стать смертельными. Ученые планируют изучить микробы, чтобы понять, опасны ли они.