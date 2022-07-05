Личный опыт: я работаю в морге

«Надо ли здороваться с трупами?»

Мой первый день в морге прошел очень быстро — я не выдержала там и 30 минут. Меня тошнило до невозможности: хруст костей, запах крови и формалина было не осилить. Конечно, был страх, постоянно куча мыслей в голове, например, нужно ли здороваться с телами когда заходишь в холодильник. Еще я не знала, как сказать родным, где я теперь работаю. Но когда решилась, мама ответила, что даже слушать об этом не хочет, а сестра сказала, что я сдурела.

Через три месяца начала привыкать к работе. Перестала обращать внимание на запахи, сконцентрировалась на своих обязанностях и общении с врачами — хотела получить как можно больше знаний и опыта. Кстати, меня мотивировал любимый врач, который уже на пенсии. Он мне всегда говорил: «Отключай эмоции, закрывай глаза и приступай».