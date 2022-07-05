«Текст» и рядом не стоял: сцена минета в исполнении Кристины Асмус произвела фурор

Постельные сцены фильма «Текст» с участием российской актрисы театра и кино Кристины Асмус поклонники вспоминают до сих пор. Некоторые считают их порнографическими. После выхода картины на экраны блондинке стали поступать угрозы от возмущенных граждан. Кроме того, многие полагают, что именно роль в «Тексте» привела к разводу Асмус с супругом. Как бы то ни было, даже после разразившегося скандала знаменитость не отказывается от эротических сцен. Недавно в Сети появились кадры из сериала «Люси», главные роли в котором сыграли Данила Козловский и Кристина Асмус. Один из эпизодов во всех деталях демонстрирует оральные ласки героев в машине.