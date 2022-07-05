В свое время интимный эпизод с участием тогдашней супруги Гарика Харламова наделал много шума. Несмотря на разразившийся скандал, Асмус не собирается останавливаться. На этот раз она в кадре развлеклась с Козловским, сообщает eg.ru.
«Текст» и рядом не стоял: сцена минета в исполнении Кристины Асмус произвела фурор
Постельные сцены фильма «Текст» с участием российской актрисы театра и кино Кристины Асмус поклонники вспоминают до сих пор. Некоторые считают их порнографическими. После выхода картины на экраны блондинке стали поступать угрозы от возмущенных граждан. Кроме того, многие полагают, что именно роль в «Тексте» привела к разводу Асмус с супругом. Как бы то ни было, даже после разразившегося скандала знаменитость не отказывается от эротических сцен. Недавно в Сети появились кадры из сериала «Люси», главные роли в котором сыграли Данила Козловский и Кристина Асмус. Один из эпизодов во всех деталях демонстрирует оральные ласки героев в машине.
«Это было ржачно. Мы делали вид, что занимаемся этим в авто, а на озвучке я озвучивала сцену минета. Режиссер говорит: „Сделай, пожалуйста. Если ты не сделаешь, то придется мне“. Иван Твердовский давал мне комментарий между дублями: „Ты можешь причмокивание добавить, посасывание сделать, вот так, еще“. Это было так смешно. Так что в моем активе теперь есть озвучка сцены минета», — рассказала Асмус.