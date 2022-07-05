КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Копия Аллегровой в отрыве: Ким Кардашьян превратилась в “шальную императрицу”

41-летняя Ким Кардашьян устроила завораживающую фотосессию, превратившись в секс-символ 80-х. Однако, красуясь и собирая комплименты поклонников, она не забыла прорекламировать свою новую коллекцию купальников оттенка металлик. Рассудив, что лучше нее никто бикини не покажет, модель составила органичный образ: пышная укладка, яркий насыщенный макияж и пухлые губы. Поклонники не заставили себя просить дважды и осыпали звезду комплиментами, признав, что такой стиль ей очень идет.