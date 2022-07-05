Актриса Кейт Хадсон пьет кофе топлес, не стесняясь камеры

Американская актриса и дочь Голди Хоун Кейт Хадсон знает способ, как в жару выпить горячий кофе и при этом чувствовать себя свежо и комфортно. Чудо-способом артистка поделилась с пользователями, опубликовав фото, на котором пьет напиток топлес.

43-летняя актриса, не так давно ставшая мамой, разделась практически догола, слегка прикрыв грудь волосами. Нужно отметить, что вид у Кейт весьма довольный. Еще бы, с такой фигурой стесняться совершенно нечего! Можно позволить себе утреннюю негу, не стесняя себя одеждой.