Актриса Кейт Хадсон пьет кофе топлес, не стесняясь камеры
Актриса Кейт Хадсон пьет кофе топлес, не стесняясь камеры
Американская актриса и дочь Голди Хоун Кейт Хадсон знает способ, как в жару выпить горячий кофе и при этом чувствовать себя свежо и комфортно. Чудо-способом артистка поделилась с пользователями, опубликовав фото, на котором пьет напиток топлес.
43-летняя актриса, не так давно ставшая мамой, разделась практически догола, слегка прикрыв грудь волосами. Нужно отметить, что вид у Кейт весьма довольный. Еще бы, с такой фигурой стесняться совершенно нечего! Можно позволить себе утреннюю негу, не стесняя себя одеждой.
Поклонники пришли в восторг, сообщив актрисе, что ее провокационный снимок – «просто наслаждение для глаз». «Если бы я так выглядела, я бы всегда так и ходила», – выразила общие чувства одна из подписчиц звезды.
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