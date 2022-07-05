Фото исхудавшего Игоря Крутого после операции по удалению опухоли попало в Сеть

В Сети обсуждают состояние здоровья известного композитора Игоря Крутого. В частности, по некоторым данным, музыкант перенес тяжелую операцию. В частности, о хирургическом вмешательстве у Игоря Крутого пишет Telegram-канал «НеМалахов».

По информации журналистов, у композитора удалили опухоль в поджелудочной железе. О характере опухоли не сообщается. При этом непонятно, идет ли речь о новой операции или авторы канала упоминают давнюю операцию на поджелудочной железе, которую композитору сделали в начале 2000-х годов. Кроме всего прочего канал отмечает, что также у Игоря Крутого диагностировали диабет.

Издание публикует снимок композитора, на котором он позирует с отстраненным видом в бейсболке и расстегнутой рубашке. Видно, что маэстро опять похудел. Когда именно было сделано фото – не сообщается.