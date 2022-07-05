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Фото исхудавшего Игоря Крутого после операции по удалению опухоли попало в Сеть

Limon.ee
Фото исхудавшего Игоря Крутого после операции по удалению опухоли попало в Сеть
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Игорь Крутой
Игорь Крутой Фото: Sergei Savostyanov

По словам журналистов, композитор выкупил место на кладбище для Юрия Шатунова за 3,7 млн рублей (почти 64 000 евро по сегодняшнему курсу), пишет Topnews.

В Сети обсуждают состояние здоровья известного композитора Игоря Крутого. В частности, по некоторым данным, музыкант перенес тяжелую операцию. В частности, о хирургическом вмешательстве у Игоря Крутого пишет Telegram-канал «НеМалахов».

По информации журналистов, у композитора удалили опухоль в поджелудочной железе. О характере опухоли не сообщается. При этом непонятно, идет ли речь о новой операции или авторы канала упоминают давнюю операцию на поджелудочной железе, которую композитору сделали в начале 2000-х годов. Кроме всего прочего канал отмечает, что также у Игоря Крутого диагностировали диабет.

Издание публикует снимок композитора, на котором он позирует с отстраненным видом в бейсболке и расстегнутой рубашке. Видно, что маэстро опять похудел. Когда именно было сделано фото – не сообщается.

К слову, оказалось, что Игорь Крутой помог семье скончавшегося от сердечной недостаточности солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. Выяснилось, что музыканту не дали бесплатно место на кладбище, так как он не успел получить звание Народного артиста. В итоге Игорь Крутой помог в организации похорон и заплатил за это около 3,7 млн рублей.

 
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