Кому категорически нельзя есть окрошку

Любимая многими россиянами окрошка содержит большое количество ингредиентов, которые не всегда оказывают положительное влияние на организм.

Окрошка — традиционное летнее блюдо. Овощи, свежая зелень, кефир… на первый взгляд кажется, что оно исключительно полезное. Однако не для всех это блюдо оказывает благоприятное влияние на здоровье. Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала 5-tv.ru, кто должен полностью исключить из своего рациона окрошку.

В первую очередь нужно обратить внимание на ингредиенты, которые входят в состав окрошки: сырые и отварные овощи, свежая зелень, колбаса, куриные яйца.

«На данные компоненты может быть непереносимость, аллергическая либо индивидуальная реакция», — уточняет эксперт.

Также употребление таких продуктов, по словам специалиста, следует исключить людям, которые находятся в состоянии обострения каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности, желчного пузыря, желудка или кишечника. Это вызвано тем, что свежие овощи могут спровоцировать ухудшение состояния и болевые ощущения. Окрошка должна быть полностью исключена из рациона на время этого обострения.

Кроме того, напитки, которыми заправляют это блюдо, также оказывают негативное воздействие на организм человека с проблемами ЖКТ. В качестве заправки могут быть квас, кефир или другие кисломолочные напитки. Также добавляются сметана, майонез или йогурт.

«Плюс окрошки заключается в том, что все компоненты, все ингредиенты и даже ту же заправку можно заменять, какие-то продукты убирать, тем самым подбирая под свои вкусовые предпочтения и особенности организма», — отмечает врач.