Врач не рекомендует есть окрошку при обострении заболеваний ЖКТ.
Кому категорически нельзя есть окрошку
Любимая многими россиянами окрошка содержит большое количество ингредиентов, которые не всегда оказывают положительное влияние на организм.
Окрошка — традиционное летнее блюдо. Овощи, свежая зелень, кефир… на первый взгляд кажется, что оно исключительно полезное. Однако не для всех это блюдо оказывает благоприятное влияние на здоровье. Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала 5-tv.ru, кто должен полностью исключить из своего рациона окрошку.
В первую очередь нужно обратить внимание на ингредиенты, которые входят в состав окрошки: сырые и отварные овощи, свежая зелень, колбаса, куриные яйца.
«На данные компоненты может быть непереносимость, аллергическая либо индивидуальная реакция», — уточняет эксперт.
Также употребление таких продуктов, по словам специалиста, следует исключить людям, которые находятся в состоянии обострения каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности, желчного пузыря, желудка или кишечника. Это вызвано тем, что свежие овощи могут спровоцировать ухудшение состояния и болевые ощущения. Окрошка должна быть полностью исключена из рациона на время этого обострения.
Кроме того, напитки, которыми заправляют это блюдо, также оказывают негативное воздействие на организм человека с проблемами ЖКТ. В качестве заправки могут быть квас, кефир или другие кисломолочные напитки. Также добавляются сметана, майонез или йогурт.
«Плюс окрошки заключается в том, что все компоненты, все ингредиенты и даже ту же заправку можно заменять, какие-то продукты убирать, тем самым подбирая под свои вкусовые предпочтения и особенности организма», — отмечает врач.
При этом следует отметить, что даже в случае отсутствия ограничений, все равно есть окрошку нужно в умеренных количествах и стараться свое питание сделать более разнообразным.