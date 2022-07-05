Выжимаем и сушим: лайфхаки для сохранения урожая

Для фруктов и ягод: их тоже необходимо предварительно помыть и обработать: убираем у смородины и крыжовника хвостики, листья, абрикосы и сливы лучше порезать пополам и удалить косточки. У яблок удаляем сердцевину и нарезаем кусочками. Важно, что все ягоды и нарезанные фрукты тоже предварительно нужно замораживать на подносе или доске, обмотанной пищевой пленкой, а лишь потом пересыпать в пакет. Ягоды отлично хранятся и в виде пюре.

Единственный минус подобного хранения урожая − место. Не у всех есть возможность отдельно ставить в квартире морозильную камеру, а в холодильнике отделения для заморозки хватает только на самое необходимое.

Сушка

Раньше грибы, овощи и фрукты высушивали на чердаках или специальных дворовых подиумах, однако сейчас существуют специальные электросушки, которые значительно облегчают и ускоряют этот процесс, обеспечивают равномерное просушивание сырья. А еще очень экономят время. Электросушка – это удобно. Вы можете одновременно сушить разные виды овощей или фруктов, а еще грибов и даже трав, вентилятор способствует тому, что запахи продуктов не смешиваются между собой. Это незаменимая вещь для веганов и просто тех, кто ведет здоровый образ жизни, ведь прибор можно использовать не только для заготовок, но и для домашней пастилы или фруктовых чипсов, а некоторые умельцы даже делают в ней вяленое мясо.

Сок

Если урожай был богат не столько на овощи, сколько на фрукты, то альтернативный способ их хранения — сок. Выжимайте его из яблок, смородины или других ингредиентов и храните полученный концентрат в холодильнике, разбавляя или используя для приготовления десертов. Важно помнить, что такой сок обязательно нужно разбавлять водой и, по желанию, прислащивать. Это намного полезнее пакетированных напитков — вы и урожай сохраните, а авитаминоз точно будет не страшен. Однако для такого метода тоже необходимо специальное устройство. Сразу хочется предостеречь от ручных соковыжималок — этот вариант точно не подойдет, если речь идет о килограммах яблок в урожайный год. Лучше сразу купить автоматическое устройство и не мучиться.

Соковыжималки бывают:

шнековые (с винтовым механизмом, похожим на мясорубку)

(с винтовым механизмом, похожим на мясорубку) центрифужные (плоды в них сначала размалываются тёркой, а потом отжимаются через сетку-сепаратор).