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56-летняя Ирина Салтыкова восхитила фанатов фигурой в бикини

Limon.ee
56-летняя Ирина Салтыкова восхитила фанатов фигурой в бикини
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Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова Фото: Lystseva Marina

Российская певица и актриса Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Фото появилось в ее Инстаграме.

На размещенном кадре 56-летняя поп-исполнительница позировала, сидя на краю бассейна в бикини белого цвета и откинув голову назад. Ее образ дополняли солнцезащитные очки и маникюр розового оттенка, рассказывает "Рамблер"

«Ну как-то так. Фото вообще без фильтров», — подписала звезда пост.

Подписчики оценили фигуру Салтыковой и сделали комплименты ее внешности в комментариях.

«Просто конфетка»,

«Нет слов, одни эмоции»,

«Шикарная фигура»,

«Ира, сколько можно нас сводить с ума, так нельзя»,

«Выглядите на миллион процентов», — высказывались фанаты.

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