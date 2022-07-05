Российская певица и актриса Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Фото появилось в ее Инстаграме.
56-летняя Ирина Салтыкова восхитила фанатов фигурой в бикини
56-летняя Ирина Салтыкова восхитила фанатов фигурой в бикини
На размещенном кадре 56-летняя поп-исполнительница позировала, сидя на краю бассейна в бикини белого цвета и откинув голову назад. Ее образ дополняли солнцезащитные очки и маникюр розового оттенка, рассказывает "Рамблер"
«Ну как-то так. Фото вообще без фильтров», — подписала звезда пост.
Подписчики оценили фигуру Салтыковой и сделали комплименты ее внешности в комментариях.
«Просто конфетка»,
«Нет слов, одни эмоции»,
«Шикарная фигура»,
«Ира, сколько можно нас сводить с ума, так нельзя»,
«Выглядите на миллион процентов», — высказывались фанаты.
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