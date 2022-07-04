Астрологический прогноз на 5 июля 2022 расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью относиться к новым знакомым, кто должен следить за словами и поступками, а кто сможет хорошо заработать, пишет "Главред"
Гороскоп на 5 июля 2022: Овнам – деньги, Ракам – переезд, Скорпионам – опасные соблазны, Рыбам – вещие сны
Овен
В этот день Овны могут не рассчитывать на легкие успехи, чтобы достичь высоких результатов, нужно приложить все усилия. На первый план выходят дисциплина, внимательность к деталям и серьезный подход к работе. Эксперименты стоит перенести на более благоприятное время, сегодня действуйте проверенными методами. Во второй половине дня выпадет шанс неплохо заработать.
Телец
Обстоятельства сегодня могут складываться для Тельцов не самым лучшим образом, однако вы не пасуете перед трудностями и продвигаетесь в направлении поставленных целей. Не исключены денежные поступления, которые позволят отправиться за покупками. Вторая половина дня порадует интересными знакомствами и приятным общением. Отношения, которые начнутся в этот день будут развиваться серьезно.
Близнецы
Во вторник Близнецам не стоит тратить ни минуты впустую. Рационально распорядившись своим временем, вы сможете воплотить свои планы и достичь высоких результатов. На встречах и переговорах стоит прислушаться к мнению окружающих. Появится шанс научиться чему-то новому и этот опыт станет полезным. Будут удачными поездки, даже неожиданные принесут вам массу новых впечатлений и позитивных эмоций.
Рак
Сегодня Раки действуют решительно и не склонны к долгим раздумьям. Вы просчитываете ситуацию на несколько шагов вперед, и это помогает избежать ошибок. Поездки в этот день принесут полезные знакомства. Не исключены предложения, связанные с переездом и сменой обстановки. Во второй половине дня появляется шанс проявить свои сильные профессиональные качества. С новыми знакомыми стоит проявить бдительность.
Лев
Даже самые простые задачи сегодня потребуют больше внимания и времени, чем обычно. Сосредоточиться будет сложно, однако внимательность и рассудительность становятся вашими ключами к успеху. Не торопитесь принимать решения, чтобы сделать правильные выводы нужно посоветоваться с опытными людьми. Сохраняйте спокойствие, даже если ситуация развивается не так, как бы вам того хотелось, под влиянием эмоций можно наделать ошибок. Держитесь подальше от риска и проявляйте осторожность.
Дева
Во вторник эмоциональный фон Дев будет нестабильным, и любая мелочь может вывести из душевного равновесия. Повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций дома и на работе. Вы можете вступать в разногласия с людьми, с которым до этого хорошо ладили. Во второй половине дня ситуация улучшится и появится возможность решить семейные проблемы или повидаться с людьми по которым успели соскучиться.
Весы
В этот день Весы могут оказаться в непростой ситуации, и помощь будут предлагать именно те люди, у которых вы бы попросили ее в последнюю очередь. Одно неосторожное слово и вы можете нажить себе лютых врагов. Поэтому нужно маневрировать и сохранять спокойствие. Свободные представители знака могут познакомиться с интересным человеком, однако отношения будут непродолжительными.
Скорпион
В первой половине дня Скорпионам нужно решать важные вопросы. Ваша продуктивность на максимуме и вы сможете достичь многого. После обеда может усиливаться влияние негативных тенденций и это может сказаться на ваших отношениях с окружающими. Избегайте перегрузок и не пытайтесь взвалить всю работу на свои плечи. В личной жизни звезды подкинут испытания, день принесет соблазны и провокации, которые могут стать разрушительными для отношений.
Стрелец
Напряженный день, однако не лишен позитивных моментов. Стрельцам необходимо ориентироваться в ситуации и, чтобы не упустить возможностей, действовать решительно, долго не раздумывая. Ваша интуиция – лучший советчик. В финансовом плане возможны потери и неудачные покупки. Зато отношения с близкими порадуют. Вам легко удается находить общий язык с родственниками. Они готовы помочь вам и оказать необходимую поддержку.
Козерог
Сегодня Козероги эмоциональны и чувствительны и склонны терять терпение, поддаваясь эмоциям. Вам учитывать интересы окружающих и это может выводить из себя. Спокойствие и рассудительность помогут сохранить мир в отношениях с близкими людьми и избежать споров и разногласий. В этот день вы склонны небрежно относиться к деньгам. Режим экономии поможет вам сохранить бюджет и сделать накопления. Во второй половине дня старайтесь правильно оценивать свои возможности и силы.
Водолей
В этот день Водолеям выпадает возможность научиться чему-то новому и применить полученные знания. Возможно вы получите важную информацию или познакомитесь с людьми, которые окажут неоценимую поддержку. Подсказки интуиции помогут выбрать правильный путь. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. В личной жизни могут ожидать приятные перемены. Поездки могут принести знакомство, которое перерастет в красивую романтическую историю.
Рыбы
Не самый простой день для Рыб. Ваше настроение может кардинальным образом меняться и это скажется не продуктивности работы. Будет сложно сосредоточиться даже на своих привычных обязанностях, вас постоянно что-то отвлекает. Стоит быть осторожными со словами и поступками, рискуете испортить отношения с дорогими людьми. Не исключены разногласия в паре на почве ревности. Вас могут одолевать неприятные предчувствия и вещие сны.