Гороскоп на 5 июля 2022: Овнам – деньги, Ракам – переезд, Скорпионам – опасные соблазны, Рыбам – вещие сны

Лев

Даже самые простые задачи сегодня потребуют больше внимания и времени, чем обычно. Сосредоточиться будет сложно, однако внимательность и рассудительность становятся вашими ключами к успеху. Не торопитесь принимать решения, чтобы сделать правильные выводы нужно посоветоваться с опытными людьми. Сохраняйте спокойствие, даже если ситуация развивается не так, как бы вам того хотелось, под влиянием эмоций можно наделать ошибок. Держитесь подальше от риска и проявляйте осторожность.

Дева

Во вторник эмоциональный фон Дев будет нестабильным, и любая мелочь может вывести из душевного равновесия. Повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций дома и на работе. Вы можете вступать в разногласия с людьми, с которым до этого хорошо ладили. Во второй половине дня ситуация улучшится и появится возможность решить семейные проблемы или повидаться с людьми по которым успели соскучиться.

Весы

В этот день Весы могут оказаться в непростой ситуации, и помощь будут предлагать именно те люди, у которых вы бы попросили ее в последнюю очередь. Одно неосторожное слово и вы можете нажить себе лютых врагов. Поэтому нужно маневрировать и сохранять спокойствие. Свободные представители знака могут познакомиться с интересным человеком, однако отношения будут непродолжительными.

Скорпион