22 июня в полицию поступило сообщение о краже сейфа из дома в Пирита, Таллин. Elu24 выяснил, сколько краж частных домов и квартир происходит в Эстонии и на что следует обратить внимание, если у вас дома есть сейф.
В Пирита из жилого дома украли сейф с драгоценностями. Как избежать краж?
22 июня полиция получила сообщение о том, что из жилого дома в Пирита был украден сейф с драгоценностями и деньгами. В результате кражи был нанесен ущерб на сумму 16 000 евро. Полиция выясняет точные обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства.
Инес Ваппер, советник по связям с общественностью Северной окружной прокуратуры, рассказал Elu24, что кражи из сейфов крайне редкое явление. «По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 515 краж жилых помещений, десять из которых были связаны с кражей различных предметов из сейфов», - объясняет Ваппер, добавляя, что воры берут все ценное, что может принести прибыль на вторичном рынке.
Что предпочитает вор?
«Люди обычно крадут ювелирные изделия, технику (ноутбуки, телефоны и т.д.), более дорогие сумки, велосипеды, инструменты, а также оружие, ключи и наличные деньги, спрятанные дома», - говорит Ваппер.
Он добавляет, что воры особенно активно действуют во время крупных национальных праздников и в выходные дни. Кражи в основном происходят ночью или рано утром.
Конечно, важно, чтобы окна и двери были заперты, когда вы уходите из дома. «Мы также не рекомендуем оставлять окна в положении проветривания, так как в этом случае вор уже сделал половину работы. Кроме того, когда вы уходите из дома, задергивайте шторы, а если возможно, установите охранное оборудование или видеокамеры». - советует Ваппер.
Уходя из дома, не лишним будет также отнести в сарай, комнату или гараж все ценные вещи, находящиеся во дворе, - дорогие барбекю, коляски и велосипеды, садовое оборудование, инструменты.
Департамент полиции и погранохраны рекомендует размещать как ценные вещи, так и сейфы вне поля зрения при входе в жилище.
Где размещать сейф?
Рихо Эвер, член правления компании OÜ Luku-Expert рассказала, что сейф в каждой части дома - это определенно не то место. По словам эксперта по замкам, первое, что нужно учитывать при поиске подходящего места для сейфа, - это удобство его использования. "Нет смысла устанавливать сейф в труднодоступном месте. В противном случае ваши ценные вещи так и не попадут туда: вы не будете утруждать себя залезать в сейф каждый раз, когда возвращаетесь домой из театра, а ваши часы Rolex окажутся в ящике стола, где вор их обнаружит ", - предупреждает Эвер.
Незнакомые в доме люди - ремонтники, сантехники и другие - также являются потенциальным источником опасности. "Рабочий может быть честным человеком, а его друг - нет. Слух о сейфе, наполненном деньгами, распространяется так же быстро, как лесной пожар", - отмечает Эвер, добавляя, что сейф обязательно должен быть убран с глаз долой.
Райго Урвисте, технический директор компании по замкам, добавляет, что о сейфе стоит подумать уже при строительстве дома, и что специальный встраиваемый сейф должен быть залит в пол или стену во время строительства. "Кроме того, такой сейф легче спрятать за любым предметом мебели", - добавляет он.
Но многие люди покупают уже готовый дом или квартиру. "В этом случае нужно обязательно прикрепить сейф к полу или стене, иначе вор унесет ценные вещи вместе с сейфом", - добавляет Урвисте, отмечая, что соответствующие крепежные приспособления идут в комплекте с сейфом и нет необходимости беспокоиться о них отдельно.
Какой сейф выбрать?
При выборе сейфа для дома следует начать с внешних размеров сейфа, чтобы он поместился в выбранном вами пространстве. Другой вариант - выбрать сейф по его внутренним размерам. "Внутренние размеры важны, потому что вещи, которые вы планируете хранить в сейфе, должны в него помещаться. Если вы хотите защитить находящиеся там документы и контракты, вам нужно выбрать сейф размером не менее А4". Эксперты по замкам предлагают несколько основных советов. Именно сейф формата А4 является самым популярным среди эстоноземельцев.
Что хранить в сейфе?
- Паспорта, документы о рождении.
- Юридические документы, страховые полисы.
- Медицинская информация, например, письма с направлениями и рецептами лекарств, и т.д.
- Ценные вещи, такие как ювелирные изделия, деньги, монеты, часы и т.д.
- Носители данных, такие как флешки, компакт-диски, карты памяти, жесткие диски.
- Документы и контракты, касающиеся инвестиций, планов на будущее, пенсии, банковских счетов и других важных операций.
- Дополнительные ключи от дома и автомобиля.
- Ключи от других сейфов.