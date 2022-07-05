В Пирита из жилого дома украли сейф с драгоценностями. Как избежать краж?

Уходя из дома, не лишним будет также отнести в сарай, комнату или гараж все ценные вещи, находящиеся во дворе, - дорогие барбекю, коляски и велосипеды, садовое оборудование, инструменты.

Департамент полиции и погранохраны рекомендует размещать как ценные вещи, так и сейфы вне поля зрения при входе в жилище.

Ценные предметы в сейфе. Фотография является иллюстративной. Фото: Shutterstock

Где размещать сейф?

Рихо Эвер, член правления компании OÜ Luku-Expert рассказала, что сейф в каждой части дома - это определенно не то место. По словам эксперта по замкам, первое, что нужно учитывать при поиске подходящего места для сейфа, - это удобство его использования. "Нет смысла устанавливать сейф в труднодоступном месте. В противном случае ваши ценные вещи так и не попадут туда: вы не будете утруждать себя залезать в сейф каждый раз, когда возвращаетесь домой из театра, а ваши часы Rolex окажутся в ящике стола, где вор их обнаружит ", - предупреждает Эвер.

Незнакомые в доме люди - ремонтники, сантехники и другие - также являются потенциальным источником опасности. "Рабочий может быть честным человеком, а его друг - нет. Слух о сейфе, наполненном деньгами, распространяется так же быстро, как лесной пожар", - отмечает Эвер, добавляя, что сейф обязательно должен быть убран с глаз долой.

Сейф. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock