ФОТО ⟩ Москвичке приготовили бургер с плесенью в новом российском Макдоналдсе

На снимках можно заметить зелёную плесень на нижней булочке. По словам посетительницы, фотографии были сделаны в одном из ресторанов в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве.

В пресс-службе сети «Лайфу» рассказали, что продукция в ресторанах хранится и готовится при соблюдении всех необходимых условий. Поэтому компания связалась с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото плесневелой булочки:

Our McDonalds replacement already serves moldy burgers, nice. pic.twitter.com/oiVIS51a5I — Alexander Globus 🤍💙🤍 (@lxglb) July 3, 2022