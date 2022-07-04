Посетительница ресторана быстрого питания сети «Вкусно — и точка» в Москве пожаловалась, что ей продали бургеры с заплесневелым хлебом. Фотографиями испорченного блюда она поделилась в Сети, сообщает Life.ru.
ФОТО ⟩ Москвичке приготовили бургер с плесенью в новом российском Макдоналдсе
Москвичке приготовили бургер с плесенью в новом российском Макдоналдсе
На снимках можно заметить зелёную плесень на нижней булочке. По словам посетительницы, фотографии были сделаны в одном из ресторанов в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве.
В пресс-службе сети «Лайфу» рассказали, что продукция в ресторанах хранится и готовится при соблюдении всех необходимых условий. Поэтому компания связалась с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Фото плесневелой булочки:
Our McDonalds replacement already serves moldy burgers, nice. pic.twitter.com/oiVIS51a5I— Alexander Globus 🤍💙🤍 (@lxglb) July 3, 2022
А в бывшем «Макдональдсе» на Арбате к картошке дали просроченный сырный соус. Соус оказался просрочен на один день.
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