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ФОТО ⟩ Москвичке приготовили бургер с плесенью в новом российском Макдоналдсе

Limon.ee
Москвичке приготовили бургер с плесенью в новом российском Макдоналдсе
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Еда быстрого питания, которую предлагают в российских ресторанах "Вкусно и точка".
Еда быстрого питания, которую предлагают в российских ресторанах "Вкусно и точка". Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV / SCANPIX

Посетительница ресторана быстрого питания сети «Вкусно — и точка» в Москве пожаловалась, что ей продали бургеры с заплесневелым хлебом. Фотографиями испорченного блюда она поделилась в Сети, сообщает Life.ru.

На снимках можно заметить зелёную плесень на нижней булочке. По словам посетительницы, фотографии были сделаны в одном из ресторанов в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве.

В пресс-службе сети «Лайфу» рассказали, что продукция в ресторанах хранится и готовится при соблюдении всех необходимых условий. Поэтому компания связалась с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото плесневелой булочки:

А в бывшем «Макдональдсе» на Арбате к картошке дали просроченный сырный соус. Соус оказался просрочен на один день.

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