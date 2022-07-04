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Ирина Шейк раскрыла секрет своей диеты

Limon.ee
Ирина Шейк раскрыла секрет своей диеты
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Ирина Шейк
Ирина Шейк Фото: Eduardo Munoz

Супермодель опубликовала в Инстаграме фотографию своего ужина на природе, пишет super.ru.

Обошлось без крайностей и игры на публику: ни понадкусанных бургеров с картошкой фри, ни одинокого капустного листа на тарелке. Гармоничной модели гармоничный рацион: вполне человеческая порция овощного салата из томатов, красного лука и зелени, заправленного, по всей видимости, маслом (где Ирина Шейк и где майонез?) и персик.

Хотя ни мяса, ни рыбы мы тут не увидели, а Шейк в списке вегетарианцев вроде как не значится, но за любимую модель все равно спокойны: не голодает в угоду красоте! Ирина признается в интервью, что чаще всего в еде отдает предпочтение салатам и супам. Ну, а в период подготовки к модным показам просто уменьшает порции, а не прибегает к радикальным диетам. Кроме того, быть в форме Ирине помогает бокс, который она обожает, и джиу-джитсу.

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