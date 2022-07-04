МИД РФ: с 15 июля планируется открыть сухопутные границы

Оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принято решение о снятии с 15 июля с.г. всех ранее введенных эпидемически обусловленных ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию и выезд российских граждан за пределы территории России через любые пункты пропуска.

На данный момент по туристической визе можно пересечь границу только морским или воздушным транспортом.

Однако, по словам Министерства иностранных дел РФ, с 15 июля планируют открыть и сухопутные границы.