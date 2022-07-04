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Музей пенисов в Исландии и музей вагин в Англии устроили переписку по почте: смотри, как душевно

Limon.ee
Музей пенисов в Исландии и музей вагин в Англии устроили переписку по почте: смотри, как душевно
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Фаллологический музей в Исландии
Фаллологический музей в Исландии Фото: HALLDOR KOLBEINS

Очень креативную переписку затеяли музей фаллосов и музей вагин.

Исландский музей фаллосов — уникальный музей в Рейкьявике, посвященный исключительно изучению пенисов млекопитающих. Музей собирает законсервированные пенисы видов млекопитающих, обитающих в Исландии. Выставляются также экспонаты видов, которые не живут в Исландии, и тематически связанные произведения искусства.

Музей пенисов в Исландии отправил открытку Музею вагин в Англии с вопросом «Как дела?».

Спустя время от Музея вагин пришёл ответ: «Родителей нет дома. Приезжай».

Открытка из музея пенисов
Открытка из музея пенисов Фото: Фаллологический музей
Открытка- отел из музея вагин
Открытка- отел из музея вагин Фото: Музей вагин в Англии
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