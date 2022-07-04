Музей пенисов в Исландии и музей вагин в Англии устроили переписку по почте: смотри, как душевно

Исландский музей фаллосов — уникальный музей в Рейкьявике, посвященный исключительно изучению пенисов млекопитающих. Музей собирает законсервированные пенисы видов млекопитающих, обитающих в Исландии. Выставляются также экспонаты видов, которые не живут в Исландии, и тематически связанные произведения искусства.