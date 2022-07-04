Очень креативную переписку затеяли музей фаллосов и музей вагин.
Музей пенисов в Исландии и музей вагин в Англии устроили переписку по почте: смотри, как душевно
Музей пенисов в Исландии и музей вагин в Англии устроили переписку по почте: смотри, как душевно
Исландский музей фаллосов — уникальный музей в Рейкьявике, посвященный исключительно изучению пенисов млекопитающих. Музей собирает законсервированные пенисы видов млекопитающих, обитающих в Исландии. Выставляются также экспонаты видов, которые не живут в Исландии, и тематически связанные произведения искусства.
Музей пенисов в Исландии отправил открытку Музею вагин в Англии с вопросом «Как дела?».
Спустя время от Музея вагин пришёл ответ: «Родителей нет дома. Приезжай».